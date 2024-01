"200mila presenze? Fantascienza"

Il bilancio di ’Pistoia città del Natale’ sta facendo discutere. Al centro delle polemiche, in particolare, c’è il dato della circa 200mila presenze in città per gli eventi del periodo natalizio: per il Partito Democratico, la cifra non sarebbe credibile. " Abbiamo letto le mirabolanti dichiarazioni, confermate dalla Giunta, rispetto alle presenze a Pistoia durante la fase natalizia e siamo molto felici di vivere in questa straordinaria favola che, se fosse vera, sarebbe da allarme ordine pubblico – ironizzano i dem –: questa calca da metropoli avrà senz’altro messo a dura prova traffico e strutture ricettive. 200mila persone che evidentemente devono essersi nascoste molto bene, perché purtroppo nessuno ha avuto la percezione di vederle – aggiungono –. E ci chiediamo anche cosa sarebbero venute a fare visto che il Natale dell’amministrazione, a parte i Santa Claus a pagamento, aveva ben poco da offrire. Consigliamo, anche nella fretta di sparare i fuochi artificiali, di non esagerare troppo: va bene voler vendere risultati per ragioni di consenso, ma dalle conferenze stampa alla fantascienza il passo rischia di essere davvero troppo breve – conclude il Pd. Intanto, il nostro gruppo consiliare ha già richiesto tutti i dati specifici e analitici: c’è bisogno di trasparenza, chiarezza e misura".