Pistoia Blues Festival, arriva anche Damien Rice. È corsa ai biglietti

Pistoia, 14 marzo 2023 - Si aggiunge un altro grande artista internazionale al cast della 42esima edizione del Pistoia Blues Festival: il prossimo 12 luglio tornerà a calcare il palco di Piazza Duomo Damien Rice.



Damien Rice si aggiunge al cartellone del Festival che prevede i concerti già annunciati di Xavier Rudd (5 luglio), Steve Hackett (7 luglio), Baustelle (6 luglio), Ana Popovic, Wolfmother, Dirty Honey (9 luglio). Era il luglio del 2016 quando il cantautore irlandese incantava con la sua chitarra il pubblico attento del Festival salvo poi scendere dal palco e duettare con una giovanissima Francesca Michelin tra il pubblico. Dotato di uno stile non convenzionale, Rice preferisce improvvisare sul palco senza avere una setlist, e ancora predilige viaggiare in barca a vela piuttosto che con un tour bus, per questo motivo ha annunciato un altro tour in barca a vela nell'estate del 2023 che toccherà la Toscana il 12 luglio, regione che ama e dove ha vissuto in passato qualche mese. Particolarmente apprezzato per i suoi concerti ricchi di emotività, Rice, dopo l’ultimo album “My Favourite Faded Fantasy” del 2014 ha continuato a pubblicare singoli, live o colonne sonore. Il suo capolavoro d’esordio "O" racchiude molte esperienze di vita, una raccolta di languide e misteriose ballate che cantano di sentimenti e passioni agrodolci. Un personaggio sincero che non mancherà di stupire gli spettatori.



Damien Rice cresce a Celbridge, nella contea di Kildare. Inizia a fare musica rock con la band Juniper, che ottiene un contratto discografico con la Polygram nel 1997 e un po’ di airplay in Irlanda con due singoli, senza però arrivare ad incidere un disco intero. Dopo avere passato un paio di anni in giro per l’Europa, Rice torna a Dublino e si rimette a fare musica. Il risultato sono una serie di singoli e l’album di debutto “O”, che arriva nel 2002 in Irlanda, nel 2003 nel resto d’Europa. Il passaparola sui formidabili concerti di Damien spinge il disco a decollare poco per volta, e una spinta ulteriore la dà la presenza di “The blower’s daughter” in apertura di “Closer”, film con Julia Roberts. Con il suo cantautorato intenso, Damien si costruisce così una solida base di pubblico, che però deve attendere fino al 2006 per un nuovo disco: nell’autunno esce “9”, anticipato dal singolo “9 crimes” ed altri 8 anni per “My Favourite Faded Fantasy” del 2014. I biglietti saranno in vendita per quanto riguarda la Fan Presale da mercoledì 15 marzo alle ore 10 su Ticketmaster, My Live Nation Presale giovedì 16 marzo alle ore 10 sempre su Ticketmaster, la vendita generale da venerdì 17 marzo alle ore 10 su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.



