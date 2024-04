Cinquant'anni per il Blues: al Santomato Live tappa esclusiva della band di Treves

Santomato, 18 aprile 2024 - A muovere una corsa lunga cinquant’anni, una missione dichiarata: far conoscere la bellezza e l’unicità della musica blues. E se tutto ha tenuto per ben cinque decadi la prova che tutto ha funzionato è evidente. A celebrare questo mezzo secolo di carriera è la Treves Blues Band che arriva venerdì 19 aprile in esclusiva per la Toscana sul palco del Santomato Live, in una serata organizzata in collaborazione con il Pistoia Blues Festival e associazione BluesIn. Toccherà come sempre alla formazione di origine lombarda – Fabio Treves armonica e voce, Alex ‘Kid’ Gariazzo chitarre e voce, Massimo Serra batteria e percussioni, Gabriele Gab D Dellepiane al basso – regalare vibrazioni in salsa blues, passione ed amicizia, divertirsi e divertire offrendo un concerto che diventa evento, un rito collettivo all’insegna del blues, della musica di qualità e dello stare bene insieme. È in particolare Fabio Treves, il Puma di Lambrate, ad aver fatto la storia del blues in Italia diventando il portavoce del generale che ha contribuito a diffondere con i suoi concerti e con la sua attività di divulgazione.

Tutto ha inizio negli anni Sessanta. Treves è un ragazzo che già ‘soffia’ blues nella sua armonica, capendo da subito che quella è la sua musica. È quindi nel ’74 che forma la TBB, ben presto band di riferimento della scena blues nazionale. Treves è presente nei più importanti festival e eventi musicali in tutta Italia, mentre con la sua armonica è presente nei dischi di famosi artisti italiani come Branduardi, Cocciante, Vecchioni, Bertoli, Finardi, Graziani, Grignani, Ferradini e molti altri. Cinquant’anni on the road, una carriera straordinaria costellata di collaborazioni eccellenti con artisti di fama internazionale, Robben Ford, Charlie Musselwhite, Billy Gibbons, Roy Rogers, Chuck Leavell, Willy DeVille, John Popper, Warren Haybes, Linda Gail Lewis, James Colton e molti altri. È l’unico artista italiano ad avere suonato sul palco con il grande genio Frank Zappa. Con la Traves Blues Band ha fatto da supporter a grandi artisti, come i Deep Purple nel loro tour italiano e Bruce Springsteen al Circo Massimo, Roma. La serata del Santomato Live è anticipata da una ricca cena buffet; consigliata la prenotazione chiamando i numeri 0573.760747, 333.4657051 o 345.6168318.