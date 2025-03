Accoltellamento di Vicofaro, arrestato un 33enne

Pistoia, 8 marzo 2025 – Arrestato il 33enne nigeriano accusato dell'accoltellamento del 31enne del Gambia nel centro di accoglienza della parrocchia di Vicofaro a Pistoia dove entrambi erano ospiti.

Il ferimento risale al 25 febbraio scorso, tre giorni dopo i carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di fermo, disposto dalla procura per il pericolo di fuga, per il 33enne. Il 3 marzo il gip dopo aver convalidato il fermo ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Tutto sarebbe nato da una lite per futili motivi, seguita da «due azioni distinte ma susseguenti»: il 33enne sarebbe stato colpito con un coltello a una spalla (prognosi di 14 giorni) e avrebbe poi reagito colpendo alla gola il 31enne. Quest'ultimo è stato denunciato per lesioni personali aggravate, il 33enne per tentato omicidio in considerazione, si spiega, della zona del corpo attinta, la modalità dell'azione e l'arma utilizzata: il 31enne fu portato in codice rosso in ospedale e poi operato d'urgenza