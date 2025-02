X Coppa dei Club Msp Italia di Padel, le squadre pisane protagoniste del girone d’andata

Pisa, 27 febbraio 2025 - La competizione di padel Toscana entra nel vivo e le formazioni di Pisa si distinguono.

La "X Coppa dei Club MSP Italia" di padel in Toscana ha chiuso il girone d’andata con un fine settimana ricco di emozioni e recuperi. Le squadre pisane si sono messe in evidenza, confermandosi tra le protagoniste dei rispettivi gironi.

Nel Gruppo Blu, il Vamos Pisa Padel ha dato filo da torcere alla capolista Indoor Padel Livorno, nonostante la sconfitta per 4-0. I risultati delle singole partite, tuttavia, dimostrano l'equilibrio della sfida: Rocchi/Luschi hanno avuto la meglio su Barone/Liut solo al terzo set (6-2/3-6/10-2), così come Mazzinghi/Gronchi che hanno superato gli avversari per 7-6/5-7/10-2. Nel femminile, Deri/Del Rio hanno dovuto lottare per spuntarla su Raoman/Misaglia con un combattuto 5-7/6-4/12-10, mentre il doppio misto si è deciso al tie-break con il successo di Del Rio/Piazunco su Colombini/Caiozzi per 7-6/5-7/10-6. Nonostante il ko, il Vamos Pisa rimane in scia ai livornesi, con una partita da recuperare che potrebbe rimetterli in corsa per la vetta.

Nel Gruppo Arancio, il derby tutto pisano tra Padel Hero e Atras Atras si è concluso con un netto 4-0 in favore dei primi. Cortopassi/Forassiepi hanno dominato Ceccarelli/Tognari con un duplice 6-1, mentre Mucci/Di Lupo hanno lasciato poche chance a Susini/Volpi (6-2/6-1). Il doppio femminile ha visto Armati/Canepa imporsi con un doppio 6-1, e nel misto Barca/Becattini hanno chiuso il discorso con un 6-2/6-1.

Tuttavia, la battaglia per il primato del girone ha visto Pisa Padel Hero soccombere per 3-1 contro il Follonica Sporting Club. L’unico punto pisano è arrivato dalla coppia Mucci/Forassiepi, vincente 6-3/6-2 su Testori/Del Sarto. Gli altri incontri sono stati tutti equilibratissimi: Bianchi/Ivaldi hanno conquistato il loro match al super tie-break (7-6/5-7/10-7), mentre il doppio femminile è stato altrettanto incerto, con D’Orazio/Randon che hanno prevalso su Andreazzoli/Batini per 3-6/7-6/10-7. Decisivo il misto, in cui Peruzziola/Petracchi hanno superato Foschi/Armati al terzo set (0-6/7-6/10-8).

Classifiche dopo la quinta giornata

Gruppo Bianco: Montelupo Padel Arena 14 punti, Team Oasi 11, Oasi Padel Team 10, MC Auto Padelmaniac 5.

Gruppo Blu: Indoor Padel Livorno 14, Vamos Pisa Padel 12 (), A_Team 5 (), Riccardo Corredi Padelmaniac 4.

Gruppo Arancio: Pisa Padel Hero 13, Follonica Sporting Club 12 (), Pisa Sgambatella 7 (**), Pisa Atras 0 ().

(*= una partita in meno)

La competizione entra ora nella fase decisiva, con il girone di ritorno che determinerà l’accesso alle fasi finali. Le squadre pisane hanno dimostrato di poter competere ad alti livelli, mantenendo vivo l’obiettivo della vittoria finale.