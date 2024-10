Weekend di vittorie per le squadre del Cus Pisa

Pisa, 15 ottobre 2024 - Un fine settimana entusiasmante per le prime squadre agonistiche del Cus Pisa, che hanno stravinto in un derby con Livorno (Calcio a 5), un quasi-derby con il Genova (Hockey) e una vittoria importante con il Sansepolcro (Basket).

Il primo risultato da registrare è il 9-1 portato a casa dalla squadra maschile del Cus Pisa Calcio a 5 contro La10 Livorno. Grande cornice di pubblico nella terza giornata di campionato, lo scorso venerdì, che ha visto i cherubini tornare subito alla vittoria, dopo il pareggio rimediato in trasferta nell’ultima giornata. Tantissimi i tifosi presenti in Geodetica che hanno spronato in ogni momento la propria squadra. Grande prestazione di Camero F., Macchi e Stara, autori rispettivamente di 3, 2 e 2 gol, con i quali hanno permesso alla propria squadra di mettere il match in cassaforte fin dai primi minuti. Da sottolineare anche la performance di Macrì - autore di un goal e di ben 3 assist - e un grandissimo plauso al giovanissimo Sirressi, classe 2006 che sigla la sua prima rete in campionato. Partita dominata in lungo e largo dai gialloblu, che sono riusciti a tenere per tutto il match un ritmo altissimo. Ottima anche la fase difensiva, che ha permesso ai cherubini di concedere un solo gol ai propri avversari.

Per la Coppa Italia di Hockey femminile, la squadra giallo blu che gioca in A1 ha vinto contro il Genova 80 per 8 a 0. Grazie a questa vittoria la squadra si è classificata 2° con 9 punti nel girone D, dunque ha accesso alla fase successiva che sarà il 27 ottobre a Roma contro la prima classificata del girone E, che verrà giocata in campo neutro. Una vittoria che si è annunciata subito dopo il primo gol, seguito da una serie di reti su azioni. Il gruppo ha giocato in modo corale e si prepara ora ad affrontare una squadra di elite. Parole di apprezzamento sono arrivate anche dall’allenatore Mathias Malucchi.

Infine anche il Basket ha portato a casa una vittoria. La Cosmocare Cus Pisa nella serata di domenica 13 si è aggiudicata in maniera netta il match valevole per la seconda giornata di Serie C contro la Romolini Imm. Sansepolcro. Si sono visti i tatticismi del coach Andrea Scocchera, che aveva dichiarato di voler aggiustare qualcosa rispetto alla partita di Coppa. I ragazzi gialloblu sono stati sopra nel punteggio per 39 minuti, toccando anche il +34 e dominando in attacco e in difesa una squadra che si presentava al PalaCus con i favori del pronostico, completa in tutti i ruoli e molto esperta. Dalla panchina, nota di merito per Belmin Corbic he ha giocato anche col naso rotto, mettendo in campo solidità e qualità.