Volley, tempo di derby per la Verodol Casciavola

Casciavola (Pisa), 18 ottobre 2024 - È una delle partite più sentite della stagione, sicuramente la più attesa, è il momento del derby cascinese fra la Verodol CBD Casciavola che sabato 19 alle 21 al Pala Pediatrica ospita la Pallavolo Cascina. Un derby che arriva assai presto, con appena due partite sulle spalle per le rossoblù, reduci dalla sconfitta di Pieve a Nievole, dopo il successo all’esordio, e una sola partita giocata per la avversarie che hanno già sfruttato il turno di riposo.

Le rossoblù sono così attese al riscatto, di fronte troveranno una squadra che vuol rifarsi dei due derby persi al tie break nella scorsa stagione, ma anche delle tante ex, come Gori, Sgherri e Di Matteo. In settimana coach Tagliagambe ha lavorato su quei dettagli che sono mancati a Pieve a Nievole, la squadra ha lavorato con buona intensità e tutto lascia presagire una bella partita condita dalla solita splendida cornice di pubblico.

Tutte a disposizione le atlete per l'allenatore rossoblù che potrà contare sui palleggiatori Lilli e Panelli; gli opposti Vaccaro e Corsini; i centrali Ciampalini, Bolognini, Bacherini e Di Pasquale, le schiacciatrici Messina, Melani, Barsacchi e Casarosa ed i liberi Marsili e Centi. Dirigerà l’incontro Samuel Piro La partita sarà come sempre trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45. Match day sponsor: Gruppo Pediatrica