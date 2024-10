Volley, prima trasferta per la Verodol sul campo del Montebianco Volley

Pisa, 11 ottobre 2024 - Secondo giornata di campionato e la Verodol CBD sarà impegnata, sabato 12 alle 17:30, nella prima trasferta stagione sul campo del Montebianco Volley a Pieve a Nievole. Un avversario affrontato alcune stagioni fa, nell’epoca post Covid, ma che da molte stagioni disputa la serie C e che questa volta è nello stesso girone delle casciavoline. Le rossoblù si troveranno di fronte una squadra desiderosa di rivincite dopo aver perso il derby contro il Delfino Pescia per 3/0. Un risultato che non rende giustizia alla formazione di Pieve a Nievole che è stata in partita fino all’ultimo punto in tutti i set. Un avversario quindi da prendere con le dovute cautele che vorrà riscattarsi al debutto davanti al primo pubblico. In casa Verodol invece la settimana è trascorsa non al meglio, ma la squadra cercherà di ripartire dal quarto e quinto set giocato contro il Bottegone, due parziali nei quali la squadra rossoblù è riuscita a ribaltare una partita che aveva preso una china pericolosa. In casa del Montebianco servirà fare un passo in avanti in termini di prestazione e soprattutto di continuità per portare a casa il risultato. Coach Tagliagambe avrà a disposizione l’intera rosa così composta, Palleggiatrici: Lilli e Panelli; Opposti: Vaccaro e Barsacchi; centrali: Ciampalini, Bolognini, Bacherini e Di Pasquale; schiacciatrici: Messina, Melani, Corsini e Casarosa; liberi: Centi e Marsili. Arbitrerà l'incontro il signor Davide Gronchi. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 17:15.