Volley, Katinka Travel Casciavola vince in rimonta contro Lunigiana

Pisa, 4 dicembre 2023 - Una Katinka Travel dal cuore grande così espugna il campo del Lunigiana Volley al termine di cinque set che hanno visto la formazione di Lazzerini rimontare da uno svantaggio di 2-0. Le casciavoline sono arrivate a questa partita al termine di una settimana piuttosto travagliata, con entrambi i palleggiatori vittime di attacchi influenzali. L’inizio della Katinka Travel è da incubo, male in ricezione, poco pungenti in attacco e con la difesa distratta, insomma si salva ben poco dei primi due set che scorrono via con le padrone di casa sempre avanti nel punteggio. Nel primo parziale la squadra rossoblù, prova a rientrare in partita dopo l’8-2 iniziale, ci riesce anche ma nella seconda parte del set si perde nuovamente e il Lunigiana ha vita facile. Nel secondo set invece non c’è proprio stata partita, la Katinka Travel non reagisce e l’impressione è che la gara possa chiudersi già nel terzo parziale, ma mai fare i conti senza l’oste, Centi e compagne non ci stanno a fare le vittime sacrificali e nel terzo set tirano fuori orgoglio, grinta e quelle caratteristiche tecniche che le contraddistinguono. Sistemata la ricezione anche i palleggiatori riescono a smistare il gioco con fluidità, il contributo dalla panchina è buono, Lancioni in regia distribuisce ottimi palloni sia alle bande che ai centrali, Puccini serve un turno di battuta con i fiocchi e le rossoblù, dopo essersi viste annullare quattro set point, chiudono a 21 e portano il match al quarto set. Parziale questo nel quale non c’è partita la Katinka Travel arriva anche al +10, quanto visto nei primi due set è solo un lontano ricordo e così dopo aver doppiato nel punteggio la squadra di casa, si arriva al tie break dove inizia un’altra partita ancora, perché dopo quattro set equamente e nettamente suddivisi, il parziale finale offre un equilibrio totale. La Katinka Travel prova a scappare, si porta sul 6-3, ma subisce il ritorno delle avversarie che vanno al cambio di campo avanti 8-7. Si continua a giocare punto a punto fino al primo match point per le casciavoline, che sprecano sbagliando dai nove metri. Il tavolo si ribalta, ora sono le padrone di casa ad avere ben due occasioni per chiudere i giochi, ma altrettanti errori gratuiti concedono ancora una chance alla Katinka Travel: secondo match point e secondo errore in battuta, siamo ormai sul 17-17 e sembra che nessuna delle due squadre voglia vincere. Brave Centi e compagne a conquistarsi il terzo match point sul quale un’infrazione a rete porta al punto numero 19, alla fine del match e al completamente di una rimonta entusiasmante.

TABELLINO Lunigiana Volley - Katinka Travel Casciavola 2-3 (25-19; 25-14; 21-25; 12-25; 17-19) LUNIGIANA: Ambrosiani, Andreini, Antiga, Baldini, Barbieri, Cattini, Cesqui, Dingozi, Giannetti, Leri, Palladini, Perini, Soriani, Taddei. All. Bragoni KATINKA TRAVEL: Bolognini, Caciagli, Caponi, Centi, Chiarugi, Corsini, Di Coscio, Funel, Grande, Lancioni, Nanni, Puccini. All. Paolo Lazzerini; Team manager: Maurizio Bellandi ARBITRO: Francesco Maiorana

M.B.