Volley, è ufficiale il girone del Casciavola per la stagione 2024-25

Pisa, 14 agosto 2024 - Nessuna sorpresa se non la tempistica di pubblicazione dei gironi del prossimo campionato di serie C. L'attesa era tutta per il 20 agosto, invece il Comitato Regionale Toscano e all'antivigilia di ferragosto ha rotto gli indugi e pubblicato la composizione dei due gironi della prossima serie C. Nessuna sorpresa per quanto riguarda la Verodol Casciavola che è stata inserita nel girone B, ovvero quello della costa toscana che vede in aggiunta alcune squadre della lucchesia e del pistoiese. Queste le quattordici avversarie che la formazione di Alessandro Tagliagambe, a partite dal 5 ottobre dovrà affrontare: Pallavolo Follonica Volley Livorno Donoratico Volley Oasi Viareggio Porcari Volley Volley Pontremoli Folgore San Miniato Pallavolo Cascina Migliarino Volley VERODOL CBD CASCIAVOLA Volley Aglianese Misericordia Pieve a Nievole Blu Volley Quarrata Progetto Volley Bottegone Delfino Pescia Nel girone A, quello dell'interno della regione, hanno trovato spazio: Sales Firenze, Certaldo, Firenze Ovest, Euroripoli Volley, Empoli Pallavolo, Olimpia Po.Li.Ri. Volley, Pol. Remo Masi, Pallavolo Fucecchio, Volley Club Le Signe, Azzurra Volley Firenze, Pallavolo Montelupo, Valdarninsieme, Cus Siena, Pietro Larghi Volley, Pol. La Bulletta. I NUOVI ACQUISTI - Pallavolo Casciavola comunica di aver raggiunto un accordo di collaborazione sportiva con l’atleta Giulia Casarosa che con la formazione rossoblù disputerà il prossimo campionato di serie C. Casarosa, laterale specializzato in difesa e ricezione, è nata a Barga il 24 aprile 1995 ed ha iniziato la sua attività pallavolistica proprio nelle fila della Pallavolo Casciavola dove ha percorso tutta la trafila dal minivolley fino all’under 16. Successivamente è passata al Cus Pisa dove ha completato il percorso giovanile con l’under 18 e vinto il campionato di serie D ottenendo la promozione nella categoria superiore. Passata agli Ospedalieri, Giulia Casarosa ha vinto un altro campionato di serie D prima di passare al VBC Calci dove è salita fino alla serie B2. Cascina in serie C, Calci e Migliarino in D le ultime destinazioni prima di approdare in B1 all’Ambra Cavallini e, da questa stagione, riportare “a casa”, la dove tutto è iniziato, alla Pallavolo Casciavola. «Sono molto felice di questo ritorno alle origini – spiega Casarosa – dai primi allenamenti si capisce che il gruppo è buono e possiamo far bene. Con coach Tagliagambe spero di crescere ancora, l’obiettivo è di arrivare più in alto possibile e portare la mia esperienza al servizio della squadra e delle tante giovani che la compongono». M.B.