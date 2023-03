Vbc Calci Under 13: una squadra insuperabile. In campionato perso un solo set

La formazione Under 13 femminile del VBC Calci ha completato un percorso di assoluta eccellenza nella fase a gironi del campionato territoriale di categoria. Le allieve di coach Riccardo Grassini non solo hanno chiuso il proprio raggruppamento ("C") con 35 punti, frutto di 12 vittorie, 0 sconfitte, 35 set vinti, appunto, e 1 solo set perso. Hanno ottenuto il miglior punteggio nella classifica avulsa dei cinque gironi territoriali risultando la migliore delle prime e la prima nel ranking dell’intero Comitato Basso Tirreno. La matematica certezza di questo risultato la si è avuta all’ultimo turno, giocato dalle calcesane in via Campania a Livorno, nella "tana" della MV Tomei Arancione. Oltre al prestigio, la posizione ottenuta darà dei vantaggi notevoli nella seconda fase. Calci, in quanto formazione numero uno del tabellone, salterà gli ottavi (week-end 19 marzo) accedendo subito ai quarti, che saranno disputati il 26 marzo. Questa squadra è migliorata tantissimo in questi 2 anni, merito della dirigenza e del coach Grassini, un allenatore di livello che ha voluto credere in questa società e nel progetto del direttore sportivo Lorenzo Giachetti. Tanti applausi quindi allo staff tecnico formato da Riccardo Grassini e Matteo Bedini, e alle singole atlete tra cui spiccano tre nomi che sono stati selezionati e ad oggi confermati dalla selezione territoriale: Matilde Boccia, Caterina Borghesi, Lavinia Cannone, Elena Celandroni, Giamila Coppola, Sofia Di Carlo, Anna Diciotti, Giorgia Gabrielli, Evelin Antista Orazzini, Giorgia Pierini, Maddalena Santoni, Chiara Tiralongo, Ester Bolelli, Anita Francesconi