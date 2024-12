Tre equipaggi della Squadra Corse Città di Pisa al via del Rally del Ciocchetto

Pisa, 19 dicembre 2024 - La Squadra Corse Città di Pisa ASD si prepara a chiudere un’intensa e ricca stagione sportiva con la partecipazione al Rally de Il Ciocchetto, ultimo evento dell’anno, in programma nel weekend del 21 e 22 dicembre. Saranno tre gli equipaggi che difenderanno i colori del sodalizio pisano, impegnati su un percorso che si preannuncia tanto spettacolare quanto impegnativo, immerso nella suggestiva cornice della Tenuta del Ciocco.

Il primo equipaggio al via sarà composto da Lorenzo Ticciati e Tommaso Buglisi, che partiranno con il numero 72 su Renault Clio RS Line. La coppia è alla prima stagione con questa vettura, e il Rally del Ciocchetto rappresenta un’ulteriore occasione per affinare il feeling e consolidare i progressi già mostrati nel corso dell’anno.

Paolo Carlini e Ciro Auterio, invece, affronteranno la gara con il numero 74 a bordo della Suzuki Swift. Dopo il debutto al Rally Coppa Città di Lucca, dove si sono aggiudicati la vittoria di classe, Carlini e Auterio puntano a confermare il loro buon rendimento e chiudere la stagione con un’altra performance convincente.

Con il numero 98 sarà la volta di Andrea Bonechi, affiancato da Lorenzo Fratta, che torna a bordo della Fiat Seicento Sporting. La vettura ha già regalato grandi soddisfazioni al pilota nelle stagioni passate, e questa gara rappresenta un’occasione per ritrovare quelle sensazioni positive in un contesto di alto livello.

Il Rally del Ciocchetto si articola su due giornate di gara. Sabato 21 dicembre, la prima vettura partirà alle ore 15:30 per affrontare le prove speciali “College” (2,54 km) e “La Rosa” (3,00 km), ripetute tre volte. La giornata si concluderà con l’arrivo della tappa alle ore 20:00. Domenica 22 dicembre, invece, il programma riprende alle ore 07:30 con le prove “Stadio” (2,60 km) e “Noi TV” (1,93 km), ripetute quattro volte. La competizione si concluderà nel pomeriggio, alle ore 15:00, con la cerimonia di premiazione direttamente sul palco d’arrivo.

In totale, i partecipanti affronteranno 14 prove speciali per 34,74 km cronometrati, inseriti in un percorso complessivo di 75,66 km. Una sfida tecnica e impegnativa che richiederà grande abilità, concentrazione e capacità di adattamento da parte dei piloti, soprattutto considerando il livello degli avversari al via.