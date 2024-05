Tornano i Pisa Summer Camp 2024

Pisa, 16 maggio 2024 - Tornano, come da tradizione, i Pisa Summer Camp. L’edizione 2024 si profila piena di novità e emozioni per le bambine e bambini nati tra 2009 e il 2015 che decideranno di trascorrere la loro estate con indosso una maglia nerazzurra. Tre le sedi dove si svolgeranno i camp: il Centro Sportivo “Zara” (Coltano), Arena Metato e Casciana Terme; tutte le giornate saranno gestite dagli allenatori del nostro settore giovanile che proporranno attività comuni e allenamenti finalizzati al miglioramento delle capacità tecnico motorie di ogni partecipante. Intrattenimento e condivisione di obiettivi, socialià e lealtà, allenamenti guidati dallo staff del Pisa. Questi sono gli elementi principali del Pisa Summer Camp 2024, che comprenderà un programma settimanale a cui potranno iscriversi bambini e bambine dal 2009 al 2015. Le giornate saranno gestite dagli allenatori del nostro settore giovanile che proporranno attività comuni e allenamenti finalizzati al miglioramento delle capacità tecnico motorie di ogni partecipante. Tutto questo si alternerà a momenti di gioco, socializzazione e animazione, ed una splendida giornata al mare in programma ogni settimana. Necessario per participare: - Documento d’identità - Visita medico sportiva - Tessera Sanitaria - Lista possibili allergie del partecipante Oltre al kit e alla giornata, nel costo totale è compresa l’assicurazione singola dei partecipanti. La giornata tipo sarà svolta dal lunedì al venerdì, giornata conclusiva del Camp in cui verrà consegnato l’attestato di partecipazione. Inoltre, all'interno della settimana i bambini potranno godere di una bellissima giornata al mare presso il Bagno Vittoria – Tirrenia. M.B