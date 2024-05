Tornano i Campi solari del Cus Pisa

Pisa, 31 maggio 2024 - Anche quest’anno torna l’offerta sportiva estiva per l’infanzia a cura del Cus Pisa. Da Martedì 11 giugno infatti cominciano i campi solari settimanali. Lo sport è al centro delle attività: atletica, basket, volley, calcio, rugby, hockey, tennis e ginnastica ritmica, ce n’è per tutti i gusti. Il programma prevede attività quotidiane dalle 8 alle 16. I campi sono di due tipi: il primo è il Baby Camp, un programma dedicato a chi va alla scuola materna con attività ludico-motorie e per il consolidamento degli schemi motori di base. Le giornate saranno completate con attività di laboratorio. Le iscrizioni sono riservate a bambini e bambine del 2020 che abbiano frequentato almeno il primo anno di materna. Per ragazze e ragazzi di scuole primarie di primo e secondo grado c’è lo Junior Camp, dove i bambini possono consolidare le capacità coordinative grazie alla pratica dei vari sport. I campi sono aperti a tutti, dai 4 ai 14 anni. Il Cus Pisa inoltre accoglie bambine e bambini con disabilità e bisogni speciali, che sono accompagnati da una equipe di educatori dedicati. L’obiettivo è quello di promuovere l’inclusione nelle attività di gruppo e di incentivare e potenziare la loro partecipazione spontanea e la relazione con i pari. Anche quest’anno i campi solari - inseriti nell’offerta estiva di UniPi - si arricchiscono con progetti e laboratori realizzati in collaborazione con Libreria dei Ragazzi, Sistema Museale di Ateneo, Gruppo Paim cooperativa sociale, Oasi Lipu Massaciuccoli, Parco San Rossore. È possibile iscriversi anche a singole settimane, entro e non oltre le ore 13 del venerdì precedente.

