Torna all'Arena Garibaldi Mario Been

Pisa, 9 gennaio 2024 - Uno dei protagonisti dell’ultima promozione in Serie A, della storica semifinale in Coppa Italia e del secondo successo nella Mitropa Cup: Mario Been torna all’Arena per un tuffo nel passato che toccherà i cuori dei tifosi nerazzurri presenti sugli spalti in occasione di Pisa-Reggiana di sabato prossimo. Il fantasista olandese, protagonista con la maglia nerazzurra alla fine degli anni 80, sarà infatti ospite del Pisa Sporting Club in occasione della gara casalinga di sabato prossimo e riceverà dalle mani del Presidente Giuseppe Corrado una maglia celebrativa durante una breve cerimonia, alla quale parteciperanno anche i rappresentanti dell’Associazione Cento, che si svolgerà al termine del riscaldamento pregara delle due squadre e proseguirà con un giro d’onore che permetterà a Mario Been di salutare quel pubblico che lo vide mettere a segno gol storici come quello in Coppa Italia contro la Fiorentina o quello in campionato contro il Messina con un tiro lasciato partire praticamente da metà campo. Mario Been sarà a Pisa questa settimana per girare alcune scene del documentario che l’emittente ESPN sta realizzando per raccontare la sua carriera: una carriera che, come detto, lo ha portato a Pisa nel maggio del 1988 appena in tempo per aiutare i nuovi compagni a vincere la Mitropa Cup (3-0 in finale al Vaci Izzo) per proseguire poi con il successivo, sfortunato, campionato di Serie A conclusosi con la retrocessione del Pisa in Cadetteria ma comunque impreziosito dal raggiungimento della semifinale in Coppa Italia (sconfitta con il Napoli di Maradona). Rimasto in nerazzurro anche l’anno seguente, in Serie B, Mario Been contribuirà alla magnifica cavalcavata condotta dal Pisa nel campionato 1989-90, quello dell’ultima promozione in Serie A Ricordi ed emozioni che sabato prossimo accompagneranno Mario Been di nuovo sul prato dell’Arena e i tifosi di ogni età presenti sugli spalti.

