Tanti rinnovi per il Pisa Beach Soccer

Pisa, 18 febbraio 2025 - Raffica di rinnovi per Lenergy Pisa Beach Soccer. Dopo l’innesto del team manager sul fronte dirigenziale il Lenergy Pisa BS continua a presentare i volti della prima squadra.

Marinai - Si parte con la conferma di Simone Marinai. Alla terza stagione in nerazzurro l’abile esterno contribuirà con esperienza e continuità a una squadra sempre più ambiziosa, di cui si configura come importante perno tattico. «Sono felice che nonostante passino gli anni la società abbia rinnovato la fiducia in me. So che farò parte di una squadra composta da grandissimi campioni e farò del mio meglio per dare il mio contributo in campo e fuori. Insomma, anche quest’anno sono riusciti a non farmi smettere», ammette sorridendo Marinai.

Bernardeschi - Altra conferma per il Lenergy Pisa BS, che ufficializza il rinnovo del portiere Tommaso Bernardeschi. Ad affiancare il fenomenale Casapieri tra i pali sarà ancora il giovane classe 2004, cresciuto nell’Under 20 nerazzurra e reduce dalla prima stagione in Serie A, in cui si è tolto delle soddisfazioni e segnato la prima rete. Così Bernardeschi: «Sono contento di poter continuare la mia avventura a Pisa e di poter giocare al fianco dei migliori giocatori del mondo. Forza Pisa!»

Pugliese - Proseguono le conferme per il Lenergy Pisa BS, che nel 2025 potrà contare ancora sulle doti tecniche di Fabio Pugliese. Alla seconda stagione in nerazzurro, il pivot classe 2001 prosegue all’ombra della torre il proprio percorso di crescita e affermazione in Serie A. Così Pugliese: «Sono contento che la società mi abbia riconfermato, qui a Pisa ho trovato una realtà che non è facile trovare da altri parti e ciò fa sì che io possa crescere ancora di più e migliorarmi. 1, 2, 3… Pisaaa!»

Ott - Rinnova infine per la nuova stagione di beach soccer anche Noel Ott. Tornato in nerazzurro lo scorso anno, il campione svizzero è stato uno dei protagonisti della cavalcata in Italia con il raggiungimento della finale scudetto, nella quale è andato a segno. Fresco di nomina al Beach Soccer Stars 2024, Ott dà continuità alla propria esperienza sul litorale pisano, in vista di una nuova stagione ricca di impegni. Queste le parole di Ott: «Sono molto felice di tornare a giocare per il Pisa. Non era scontata la rinnovata fiducia nonostante l'infortunio e ne sono molto grato. Sto lavorando duramente ogni giorno per poter aiutare la squadra a vincere i titoli nel 2025. Sono molto felice di far parte della famiglia pisana. Forza Pisa!».