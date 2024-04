Strepitoso quarto posto per la Squadra Corse al Rally Trofeo Maremma

Pisa, 17 aprile 2024 – Trasferta fruttuosa quella della Squadra Corse Città di Pisa al Trofeo Maremma, secondo appuntamento della Coppa Italia Rally VII Zona, che ha visto la partecipazione di ben sette equipaggi oltre che due co-piloti che ha permesso al sodalizio pisano di cogliere la quarta posizione tra le numerose scuderie presenti.

La gara ha visto l’esordio con la nuova Renault Clio RS Line degli equipaggi Ticciati-Buglisi e Carmignani-Fontana, che sono rimasti ben impressionati dalla vettura francese, prendendo sempre più confidenza fino cogliere il primo la quinta piazza di classe ed il secondo la settima. Oltretutto Lorenzo Ticciati e Federico Buglisi hanno guadagnato il terzo gradino del podio nella speciale classifica Under 25. “Siamo molto contenti del risultato finale - dice Ticciati alla fine della gara e prosegue - avevamo la finalità di prendere contatto con la nuova macchina per la stagione 2024 e siamo riusciti a fare un bel lavoro di messa a punto. Andremo al Rally dell’Elba tra due settimane con una bella base per sfruttare meglio la vettura”.

Buona terza piazza di classe per il co-pilota Andrea Calandroni che dettava le note a Rosticci su Peugeot 208 Vti. Secondo posto di classe alla sua seconda gara per il giovane Andrea Valori che con Alessio Pellegrini utilizzava una Citroen Saxo Vts, che ha combattuto per tutta la gara con l’altro equipaggio targato Squadra Corse Città di Pisa composto da Fabrizio Orsini e Giusy Lembo invece su Peugeot 106 Rallye che ha così colto la terza piazza di classe. “La gara è stata bellissima - dice Fabrizio Orsini all’arrivo - la macchina è andata bene, siamo migliorati prova dopo prova, un buon inizio stagione”.

Infine ottima esperienza sia per l’esperto navigatore Franco Nannetti, che dettava le note all’esordiente Ianniello su Peugeot 106 ,sia per il rientrante Riccardo Squarcini che invece era il co-pilota di Fantei sulla storica Alfasud Ti, l’obiettivo per entrambi era quello di tagliare il traguardo e fare esperienza e chilometri, pienamente raggiunto. Sfortuna invece per l’equipaggio Fenu-Guerzoni con la performante Peugeot 208 Rally4, autore di un ottimo tempo nella prova d’apertura e poi costretto al ritiro nel secondo tratto cronometrato per una uscita di strada, si rifaranno all’imminente Rally dell’Elba. Anche il duo Lombardo-Chicchi nella gara di auto storiche è stato costretto al ritiro per noie meccaniche con la bellissima Ford Sierra Cosworth.

Prossimo appuntamento, questa volta non agonistico, per la Squadra Corse Città di Pisa domenica 21 aprile dalle ore 15 alle ore 19.30 per l’evento organizzato con l’associazione Eppur si muove sul Lungarno Galilei e in piazza XX Settembre, con mostra statica di vetture da rally e macchine sportive denominata Rally-Amo. L’intento è quello di far trascorrere una giornata alternativa ai ragazzi dell’associazione e non e di avvicinare al mondo dei rally tutti a prescindere dalle proprie abilità. I ragazzi e le ragazze potranno salire sia staticamente sulle macchine presenti che fare un giro in auto affiancando i piloti della Squadra Corse Città di Pisa. Le eventuali offerte saranno devolute alla Associazione Eppur si muove per le varie attività che svolge durante l’anno. Un’iniziativa concreta di inclusione sotto l’importante Patrocinio del Comune di Pisa e che coinvolgerà tutto il pubblico presente che potrà sfruttare la presenza dei conduttori del sodalizio pisano per avere spiegazioni e fare domande sull’attività svolta.