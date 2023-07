Si rinnova il progetto della Membership Card del Pisa Sporting Club

Pisa, 19 luglio 2023 - In attesa dei prezzi e delle novità della campagna abbonamenti, il Pisa Sporting Club ha rinnovato per il secondo anno di fila il progetto della Membership Card. RINNOVO - A partire da oggi, mercoledì 19 luglio, sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Pisa Membership Card valida per la stagione agonistica 2023-2024. Anche quest’anno la Pisa Membership Card sarà necessaria e propedeutica per l’eventuale sottoscrizione dell’abbonamento che sarà ovviamente caricato proprio sulla Card. Confermati, ovviamente, anche i vantaggi e le opportunità riservate ai possessori che all’interno dell’apposita area riservata online avranno la possibilità di sfruttare promozioni, eventi personalizzati e contenuti dedicati. La Pisa Membership Card si potrà sottoscrivere gratuitamente dal sito del Pisa Sporting Club. OPZIONI - Si potrà poi scegliere tra due opzioni; ritirarla direttamente al Pisa Store oppure optare per la spedizione a casa (tale servizio avrà il costo di euro 9,90). E come Promo d’ingresso, grazie alla partnership con Pharmanutra, con la sottoscrizione della Membership si avrà diritto ad un codice sconto del valore del 20% valido fino al 30 giugno 2024 senza limiti relativi alla spesa o al numero di utilizzi da poter usare sullo shop on-line di Pharmanutra. La Pisa Membership Card è un progetto di fidelizzazione distinto dalla Tessera del Tifoso una card distinta e realizzata per permettere ai possessori di acquistare i biglietti per le gare oggetto di limitazioni da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive o delle Autorità Competenti. M.B.