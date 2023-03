Sette punti in una settimana Soltanto il Bari ha fatto meglio

I nerazzurri stanno bene e lo dimostra in modo chiaro il bottino di punti conquistato nei tre turni di campionato disputati nel breve volgere di otto giorni. Tra il 24 febbraio e il 4 marzo gli uomini di D’Angelo hanno incamerato 7 punti, frutto delle vittorie con Perugia e Parma e del pareggio con il Palermo: risultati alla mano, soltanto il Bari è riuscito a fare meglio. La formazione pugliese ha ingranato le marce alte per tentare di insidiare da vicino il secondo posto attualmente occupato dal Genoa: i "galletti" sono l’unica compagine che è riuscita a conquistare tutti e 9 i punti a disposizione, salendo così a quota 49, a meno uno dal "Grifone" (7 punti in tre gare). Il Pisa ha retto anche nei confronti del SudTirol, capace di incamerare 7 punti, e ha invece allungato su tutte le altre formazioni coinvolte nella bagarre dell’alta classifica. Il Parma nei tre turni ha ottenuto 6 punti, mentre Reggina, Cagliari e Palermo si sono fermati a quota 3. Chiude la parte sinistra della graduatoria l’Ascoli con un bottino di 4 punti. I prossimi avversari degli uomini di D’Angelo sono l’unica compagine a non aver incassato neanche un punto dalle tre gare ravvicinate: il Modena infatti è reduce da tre sconfitte consecutive, incassate contro Reggina, Ascoli e Como. Chi invece sta provando ad alzare l’intensità e la qualità della prestazioni per issarsi definitivamente fuori dalla pastoie della zona calda è il Como: la squadra guidata da Moreno Longo negli ultimi tre turni ha raccolto ben 7 punti, riuscendo così a scavare un solco di sei lunghezze dai playout.

Sta sortendo i primi effetti il ritorno di Cristiano Lucarelli a Terni, dove la formazione rossoverde è stata capace di centrare due pareggi consecutivi che hanno ridato un pizzico di ossigeno. Lo stesso che sta respirando a pieni polmoni il Cittadella, protagonista di un lungo periodo di rottura a cavallo della fine del girone d’andata e l’inizio del girone di ritorno: i veneti negli ultimi tre turni hanno ottenuto 4 punti, avvicinandosi ulteriormente all’agognata salvezza. Dal Perugia, quindicesimo a quota 30, in giù fino al Cosenza, ultimo con 26 punti: nessuna compagine infatti è riuscita a incamerare più di 3 punti nella settimana infuocata dai 3 turni.

M.A.