Sei turni: tutti gli incroci Mister D’Angelo in cerca di ali

Il turno giocato a Pasquetta ci ha consegnato una classifica equamente divisa a metà. Lo spartiacque è idealmente posizionato all’altezza del Modena, decimo con 42 punti: il condizionale è ovviamente d’obbligo, ma la stagione potrebbe aver assunto l’inerzia decisiva. E allora prendendo in considerazione proprio i canarini e il Palermo, nono a quota 43, vediamo quali sono gli scontri diretti nel mese conclusivo del campionato.

33° turno. Andrà in scena il derby emiliano tra Modena e Parma, mentre il Cagliari ospiterà la capolista Frosinone. Il Pisa dovrà cercare i tre punti in casa della Ternana per sfruttare questi incroci.

34° turno. Potrebbe essere il primo snodo nella corsa alla promozione diretta e alla qualificazione per gli spareggi. La capolista ospiterà il SudTirol, il Parma se la vedrà con il Cagliari e all’Arena Garibaldi arriverà l’attuale terza forza del torneo: il Bari. Un risultato positivo contro i galletti pugliesi metterebbe letteralmente le ali ai piedi al gruppo di mister D’Angelo.

35° turno. Il SudTirol ospiterà il Genoa e la prima della classe se la vedrà con la Reggina. In questa giornata (si giocherà tra il 30 aprile e il 1° maggio) i ciociari potrebbero anche staccare il biglietto per la Serie A. Trasferta ad Ascoli per il Pisa.

36° turno. La promozione del Frosinone con largo anticipo sarebbe un toccasana anche per il Pisa, che sabato 6 maggio ospiterà proprio la formazione laziale. Un avversario con la testa già "in vacanza" potrebbe aiutare i nerazzurri a conquistare un’altra vittoria. Da segnalare l’incrocio tra Modena e Bari.

37° turno. Altro snodo con la sfida tra Frosinone e Genoa (i rossoblu cercheranno di ottenere la promozione in questa giornata), Cagliari – Palermo e Bari – Reggina. Il Pisa andrà a Brescia: i biancoblu potrebbero essere già aritmeticamente retrocessi.

38° turno. La sfida tra Modena e SudTirol potrebbe servire solo a questi ultimi, mentre Genoa – Bari nelle speranze dei pugliesi potrebbe essere lo spareggio per il secondo posto, nel caso in cui il grifone non avesse ancora acciuffato la promozione. Per il Pisa l’atto finale sarà con la Spal che lotta per rientrare almeno nei playout.

M.A.