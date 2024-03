Scherma, Filippo Macchi bronzo a Washington in Coppa del Mondo

Pisa, 18 marzo 2024 - Un terzo posto frutto di impegno e sudore. Filippo Macchi, fiorettista del Circolo di Navacchio, ha centrato il bronzo a Washington in Coppa del Mondo. LA CAVALCATA - Il fiorettista è stato sconfitto da Itkin, vincitore della tappa americana, in semifinale con il punteggio di 15-6. La porta per il secondo podio stagionale si è aperta per Macchi con il successo per 15-11 nel derby azzurro dei quarti di finale contro Guillaume Bianchi, che aveva battuto in precedenza il numero uno del mondo, Ka Long Cheung per 15-13. Macchi era uscito vincitore agli ottavi di finale in un altro derby, questa volta contro Damiano Di Veroli con il punteggio di 15-9. Sempre agli ottavi sono usciti ben tre azzurri: Tommaso Marini, numero due del ranking, è stato battuto dal giapponese Kazuki Imura per 15-9, sempre con lo stesso punteggio Daniele Garozzo si è fermato con il vincitore di giornata Nick Itkin, mentre Giulio Lombardi ha perso all’ultima stoccata con l’americano Andrew Chen per 14-13. FELICE - Felice per questa terza piazza Macchi: "The American Dream... o quasi - ha dichiarato il fiorettista sui suoi profili social -. Sono felice per il risultato e la scherma espressa, senza mai dimenticare che chi si accontenta gode così e così". Macchi ha avuto parole di apprezzamento anche per la collega Arianna Errigo, sul podio nella gara femminile: "Complimenti ad Arianna per il suo risultato. Per me è un onore condividere il podio con una campionessa come lei".