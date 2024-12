Rally della Fettunta: grande prova per la Squadra Corse Città di Pisa con Fichi-Fratta

Pisa, 10 dicembre 2024 - La Squadra Corse Città di Pisa chiude uno degli ultimi appuntamenti stagionali del motorsport con un risultato di grande prestigio al classico Rally della Fettunta. L’equipaggio composto da Matteo Fichi e Lorenzo Fratta si è distinto nella combattutissima classe N2, riservata alle vetture del gruppo N con cilindrata inferiore ai 1600 cc, conquistando una meritatissima seconda posizione.

Fin dalle battute iniziali, Fichi e Fratta si sono dimostrati protagonisti, insediandosi in seconda posizione di classe e mantenendola con determinazione fino alla pedana d’arrivo. Una prestazione costante che ha confermato la competitività del duo pisano in una categoria ricca di avversari agguerriti.

“È stata una gara bella tosta - ha dichiarato il pilota pisano Matteo Fichi a fine gara, insieme al suo compagno d'avventure Lorenzo Fratta, dopo la strepitosa prova dimostrata -. Le condizioni meteo hanno influenzato l’andatura, con strade che alternavano tratti asciutti a fondi umidi e pioggia battente. In particolare, le prove della domenica sotto la pioggia sono state una sfida, considerando che non avevamo mai corso con queste condizioni. Tuttavia, siamo riusciti a fare rapidamente esperienza e il secondo posto conquistato ci ha ripagato di tutti i sacrifici. Ringrazio Lorenzo per il supporto, la MF-RC Reparto Corse per la vettura performante, e mio padre Fabio, sempre presente e insostituibile nell’assistenza”.

Con questo risultato, Matteo Fichi conclude la stagione in crescendo, collezionando il terzo podio consecutivo in altrettante gare. Una chiusura che getta le basi per un 2024 ambizioso, in cui il giovane pilota punterà a confrontarsi in nuove competizioni anche fuori dalla Toscana, arricchendo il suo bagaglio di esperienza.

Nel frattempo, il sodalizio pisano è già al lavoro per i prossimi eventi. Domenica 12 gennaio sarà infatti il momento del pranzo/premiazione di fine stagione, un’occasione per celebrare i successi e l’intensa attività della scuderia. Inoltre, si stanno definendo i dettagli per il 26° Corso Co-Piloti, in programma da lunedì 24 marzo a lunedì 21 aprile. Il corso, articolato in 12 lezioni serali e due prove pratiche, rappresenta una grande opportunità per chi desidera avvicinarsi al mondo del motorsport con competenza e professionalità.