Primavera 2, Pisa-Virtus Entella 0-0

Pisa, 10 aprile 2023 - Ancora una gara senza vittorie per il Pisa Sporting Club Primavera. Stavolta pareggio a reti bianche contro la Virtus Entella, che sono entrati in zona playoff. LA PARTITA - Al 2' partono bene i nerazzurri con Signorini, Sodero e Panicucci, con quest'ultimo che viene fermato da Rinaldini. Al 39' ancora Pis acon Sodero che ci prova dal limite, ma Rinaldini è ancora pronto alla brillante respinta di pugno. Termina così un primo tempo nervoso tra le due squadre. Nella ripresa è l'Entella con Ferrara che viene stoppato da Nannetti al momento del tiro. All'82' l'Entella finisce in 10 uomini per una trattenuta di Clemenza che placca Matteoli. Ci prova il Pisa fino all'ultimo, la cui ultima occasione arriva con Nannetti, ma il suo tiro è alto sopra la traversa. TABELLINO PISA-ENTELLA 0-0 PRIMAVERA PISA. Guadagno, Biagini, Ceccanti (84′ Ferrari), Sebastiano, Coppola, Nannetti, Signorini, Trdan, Panicucci, Andreano (61′ Nordstrom), Sodero (71′ Matteoli). A disposizione. Colucci, Baglini, Lormanis, Faye, Baldacci, Doveri, Campani. Allenatore Masi. VIRTUS ENTELLA. Rinaldini, Giammarresi, Langella, Piredda, Coly, Bellotti, Hu Yiwang, Costa, Ferrara (87′ Andreazza), Ferraro (60′ Clemenza), Banfi (69′ Thioune). A disposizione. Mazzadi, Dolce, Di Maro, Ghio, Lagomarsino, Cascarella, Sgambelluri, Valera, Perrone. Allenatore Melucci. Arbitro. Lorenzo Meccarini (Arezzo). Assistenti Camilli-Cravotta. Note. Ammoniti Panicucci, Andreano, Giammarresi, Langella, Thioune. Espulso Clemenza all’81’ per doppia ammonizione. Recupero 2′ pt; 4′ st. Michele Bufalino