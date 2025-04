Calcio. Prima. Finalissima Fornacette - Acciaiolo

Pisa 29 aprile 2025 – In Promozione è terminata la stagione regolare. Urbino Taccola salvo e già in vacanza, San Giuliano in attesa degli spareggi promozione per l'Eccellenza dopo aver perso la finale di Coppa Toscana contro la promossa Sansovino.

In Prima Categoria nel girone B la finale sarà tra Fornacette ed Acciaiolo in campo neutro ma con i rossoblù che avranno a disposizione due risultati su tre essendo arrivati secondi al termine della stagione regolare di campionato. Il Fornacette ha chiuso sullo 0 – 0 la semifinale in casa contro l’Fc Ponsacco 1920 al termine dei tempi supplementari, mentre l’Acciaiolo ha superato 3 – 0 il Selvatelle con la doppietta di Bruzzone ed il sigillo di Borgioli. Già promosse Montignoso (girone A), Castigliocello (girone B), Orbetello (girone C), Settimello (girone D), Reggello (girone E), ed Acquaviva (girone F). Le finali play-off promozione, oltre a Fornacette – Acciaiolo, saranno Corsagna – Capannori (girone A), Calenzano – Jolo (girone D), Barberino – Incisa (girone E), Piacastagnaio – Cortona Camucia (girone F). Casolese agli spareggi e Sancascianese qualificata per aver vinto la Coppa Toscana di categoria.