Primavera 2: Virtus Entella-Pisa 0-3, nerazzurri al terzo posto

Pisa, 9 dicembre 2023 - Una vittoria maturata negli ultimi minuti di gioco per la squadra di Innocenti, che si invola nelle prime posizioni della classifica. LA PARTITA - Al 7' Sala calcia verso la porta, ma il portiere avversario neutralizza. Sempre al 12' il gioiellino arrivato dal Milan calcia dalla distanza, ma la conclusione è fuori dallo specchio della porta. Al 44' Coppola innesca Petitti, ma il suo tiro viene neutralizzato da Vukovic. Nel secondo tempo ci prova ancora sala al 65', ma la rete non arriva. Al 72' traversa di Baldacci per la Virtus Entella e il Pisa si salva. Negli ultimi 10' però il Pisa abbatte il muro dei padroni di casa. All'83' una grande conclusione dal limite di Sala porta in vantaggio i nerazzurri. All'86' è Ferrari che approfitta di un errore generale della difesa avversaria per fissare il risultato sul 2-0 e infine Ghibaudo trafigge ancora il portiere Torrielli chiudendo definitivamente i conti. Pisa al terzo posto in classifica dietro Benevento e Cesena. TABELLINO VIRTUS ENTELLA-PISA Virtus Entella: Torrielli; Dolce, Lagomarsino, Piredda, Ghio, Bellotti, Valera, Matteazzi, Fanciulli, Valori, Petitti. A disp: Bodrato; Busicchia, Casani, Di Mario, Garzella, Viansewld, Hu Ylwang, Tiana, Mattioli, Giacobbe, Giacchina, Perrone. All: Melucci Massimo Pisa: Vukovic; Baldacci, Bartolini, Trdan Gueye, Coppola, Sala, Saltalamacchia, Ferrari, Dama, Raychev. A disp: Baglini; Rosini, Ghibaudo, Lormanis, Rossi, Frosali, Doveri, Cannarsa, Bocs, Tosi, Campani, Lovo. All: Innocenti Matteo Ammoniti: Ghibaudo, Rosini, Baglini Arbitro: sig. Centi sez. Terni Assistenti: sig. Nicosia sez. Saronno, sig. Pistarelli sez. Fermo Reti: 83' Sala, 86' Ferrari, 93' Ghibaudo