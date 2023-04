Primavera 2, Spezia-Pisa 1-0: Cade ancora la squadra di Masi nel derby

Pisa, 1 aprile 2023 - Cade ancora la Primavera nerazzurra di Marco Masi, dopo l'eliminazione dalla Viareggio Cup. Contro lo Spezia infatti nel derby arriva la vittoria dei padroni di casa e il Pisa ora rischia di non partecipare ai playoff. LA PARTITA - Subito all'attacco lo Spezia con Di Giorgio che, all'11', salta Signorini e va al tiro, ma il pallone termina out. Al 16' un lungo lancio di Vukovic pesca Matteoli che serve Sodero. Il calciatore nerazzurro va al tiro ma è troppo debole e per il portiere è facile bloccare in presa. Al 26' ci prova Panicucci a calciare verso la porta ma la difesa è brava a neutralizzare. Nella ripresa Biagini ci prova nei primissimi minuti dalla distanza, ma Plaia mette in corner. Al 20' ottima occasione per i nerazzurri con Sodero, ma si risolve in un nulla di fatto. Al 24' Signorini impegna Plaia, ma il portiere dello Spezia la blocca in due tempi. Al 25' però passano in vantaggio i padroni di casa. Un contropiede innesca un dialogo tra Pedicillo e Lari con quest'ultimo che insacca e per Vukovic non c'è niente da fare. I nerazzurri ci provano fino all'ultimo, ma non riescono a pareggiarla. Nonostante le buone qualità il gioco dei nerazzurri non è efficace e ora è a rischio la permanenza nei playoff. TABELLINO SPEZIA-PISA PRIMAVERA 1-0 Spezia: Plaia, Salerno, Piccioli, Benvenuto (46' Manfrone), Giorgeschi, Grazia, Pedicillo (80' Loffredo), Leoncini (83' Cappelli), Lari, Candelari (80' Scieuzo), Di Giorgio (60' Beccarelli). A dsposizione: Mascardi, Gaggini, Brisciani, Bonaccorsi, Sardi, Sacko, Fantanarosa. Allenatore Giuseppe Vecchio Pisa: Vukovic, Biagini, Ceccanti (83' Raychev), Nannetti, Coppola, Signorini, Matteoli (77' Nordstrom), Trdan (84' Ferrari), Panicucci, Andreano, Sodero. A disposizione: Colucci, Sebastiano, Tomljenovic, Lormanis, Bandolo, Lovo, Faye, Milli, Doveri. Allenatore Marco Masi Arbitro: Sfira Boccan Niccole di Pordenone Reti: 78' Lari Ammoniti: Giorgeschi, Grazia Recupero 1' pt, 2' st Michele Bufalino