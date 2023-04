Primavera 2, Pisa-Monopoli 2-0: I nerazzurri si rilanciano nella corsa playoff

Pisa, 22 aprile 2023 - I nerazzurri tornano ad ambire alla zona playoff dopo una vittoria contro il Monopoli che li rilancia. Accade tutto nel primo tempo con le reti di Coppola e Nordstrom. LA PARTITA - Il Pisa dimostra subito di dominare il campo. Al 5' Sodero infatti dribbla un avversario, ma la sua conclusione viene respinta dal portiere Sibilano. All'8' ancora nerazzurri in attacco con un palo colpito da Biagini. Subito dopo, sugli sviluppi di un corner, arriva la rete del vantaggio firmato da Coppola che emerge sulla respinta indecisa del portiere avversario. Al 17' i nerazzurri trovano anche il raddoppio con Nordstrom. Il calciatore finalizza con un piattone dopo assist di Panicucci, servito precedentemente da Andreano. Nella ripresa il Monopoli prova a tornare sotto con Simone che, approfittando di un errore di Trdan, prova a mettere in difficoltà Guadagno, ma l'estremo difensore nerazzurro respinge abilmente. Al 67' Sebastiano si frappone su Dibenedetto, praticamente sicuro di segnare a porta quasi vuota. Nel finale non succede più nulla e il Pisa, dopo oltre un mese e mezzo, torna alla vittoria. TABELLINO PISA-MONOPOLI PRIMAVERA 2-0 PISA. Guadagno, Biagini (83′ Bandolo), Nannetti (73′ Lormanis), Sebastiano, Coppola, Signorini, Nordstrom (68′ Milli), Trdan, Panicucci, Andreano (83′ Faye), Sodero (83′ Matteoli). A disposizione. Colucci, Baglini, Tomljenovic, Ferrari. Allenatore Masi MONOPOLI. Sibilano, Di Rienzo, Dibenedetto, Sorgente (82′ Langellotto), Andrisani, Cutrone, Mazzotta, Daali (21′ Benti), Simone (77′ Meliddo), Tataru, Collocolo. A disposizione. Bevilacqua, Biundo, Campitello, Grassi, Liso, Loiudice, Marchitelli. Allenatore Caricola Arbitro. Mattia Mirri (Savona). Assistenti Mantella-Perlamagna Reti. 8′ Coppola, 17′ Nordstrom Note. Nessun ammonito. Recupero 2′ pt; 4′ st. Michele Bufalino