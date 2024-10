Primavera 2: Il Pisa viene battuto dal Palermo in casa

Pisa, 21 ottobre 2024 - Dopo una serie positiva di quattro risultati utili consecutivi, composta da tre vittorie e un pareggio, il Pisa di mister Matteo Innocenti ha subito uno stop nella sfida casalinga contro il Palermo. I rosanero si sono imposti per 1-0 sul campo di Peccioli grazie a una rete di Di Mitri, siglata nella ripresa. È la prima volta in questa stagione che l’attacco nerazzurro, guidato dal bomber Tommaso Ferrari, resta a secco. Ferrari, autore di quattro reti fino a questo momento, è anche nel mirino della prima squadra, avendo già ricevuto una convocazione da mister Inzaghi.

Con questa sconfitta, il Pisa scivola al quarto posto nel girone B, fermo a 10 punti, e viene agganciato dal Cosenza. In vetta alla classifica rimane il Frosinone, che ha totalizzato 13 punti ma ha rallentato la sua corsa, interrompendo una serie di quattro vittorie consecutive con il pareggio casalingo per 1-1 contro la Salernitana. Al secondo posto si piazzano Spezia e Benevento, entrambe con 12 punti.

Il prossimo impegno del Pisa sarà sabato, in trasferta sul campo dell’Ascoli, terz’ultimo con soli 4 punti. L’Ascoli è reduce da una sconfitta per 2-1 contro l’Avellino, e cercherà sicuramente di riscattarsi. Per il Pisa sarà una sfida importante per riprendere il cammino verso la vetta della classifica e non perdere terreno nei confronti delle squadre di testa. La stagione, comunque sia, fino a questo momento si sta mostrando positiva con un ottimo inizio e questa potrebbe rappresentare una battuta d'arresto. C'è anche da dire che il Pisa è costretto a giocare a Peccioli, lontano della città, in attesa della costruzione del centro sportivo di Gagno.

Tabellino Pisa – Palermo 0-1

PISA. Giuliani, Baldacci, Battista (62′ Vivace), Frosali, Casarosa, Sapola (76′ Pucci), Bocs (46′ Raychev), Cannarsa, Tosi (46′ Buffon), Lovo (62′ Bettazzi), Ferrari. A disposizione. Luppichini, Rossi, Bacciardi, Capitanini, Battistella, Giotti, Bassanini. Allenatore Innocenti.

PALERMO. Mondello, Nicolosi, Avena, Vaiana, Di Maro, D’Acquisto, Occhione (25′ Brutto), Russo, Di Mitri (82′ Visconti), Essa (70′ La Mantia), Barranco. A disposizione. Ingrassia, Mattaliano, Vitale, Runza, Martinez. Allenatore Del Grosso Arbitro. Stefano Calzolari di Albenga. Assistenti. Esposito-Raccanello Rete. 59′ Di Mitri Note. Ammoniti Frosali, Cannarsa, Avena, D’Acquisto. Recupero 2′ pt; 4′ st.