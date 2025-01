Primavera 2, Cesena-Pisa 3-2: cade in trasferta la formazione di Masi

Pisa, 16 ottobre 2021 - Sconfitta con blackout nel primo tempo per il Pisa Primavera di Masi che perde a Cesena per 3-2 PRIMO TEMPO - La gara parte in maniera equilibrata, ma al 16' si spegne la luce per i nerazzurri. Spina causa un rigore e Sphendi trasforma per la rete del vantaggio. Quattro minuti dopo infatti i padroni di casa raddoppiano grazie a Francesconi, abile a districarsi tra le maglie di Curci e Hanxhari. Il giocatore bianconero calcia e trafigge Falsettini. Al 27' unico sussulto di marca pisana con Panattoni che serve Innocenti, ma il portiere avversario Pollini para.

SECONDO TEMPO - La squadra di Masi prova a ribaltare la situazione nella ripresa. In apertura di secondo tempo Panattoni serve Biagini, ma il suo tiro termina di poco a lato. Un minuto dopo Hanxhari calcia dal limite sugli sviluppi di una punizione calciata da Innocenti, ma l'azione si risolve in un nulla di fatto. Arriva all'8' anche la rete del 3-0 per il Cesena con Francesconi, in sospetto fuori gioco, che beffa Falsettini. Da qui in poi c'è la reazione vera dei nerazzurri, forse un po' tardiva. Al 14' è Hanxhari a calciare fuori di poco, poi al 17' i nerazzurri accorciano le distanze con Aliboni, servito da un ottimo Hanxhari, ancora lui, che semina il panico tra i difensori scartandone due prima di appoggiare per il compagno. Al 25' è ancora il centrocampista del Pisa a provarci con un tiro da fuori, non trovando la porta. Al 39' viene espulso Matteoli per doppia ammonizione causa fallo sul portiere. La beffa è la rete del 3-2 dei nerazzurri con Stigliano che entra al 42' ma segna al 47'.

TABELLINO CESENA-PISA 3-2 CESENA: Pollini, Guerra (30' st Onofri), Allegrucci, Suliani, Pieraccini, Ferretti, Francesconi, Vallocchia (19' st Ariyo), Sphendi, Bernardi, Carlini (21' st Gessaroli). A disp. Venturini, Diotallevi, David, Gramellini, Corzani, Ghinelli, Brigliadori, Pungelli, Farebegoli. All. Ceccarelli PISA: Falsettini, Biagini, Curci (12' st Falleca), Mendes, Spina, Signorini, Sabia (12' st Matteoli), Hanxhari, Panattoni, Innocenti (42' st Stigliano), Lepri (12' st Aliboni). A disp. Luci, Ceccanti, Felleca, Lioci, Macchi, Sebastiano, Nannetti, Cecilia, Aliboni, Fischer, Matteoli, Stigliano. All. Masi Arbitro: Treviglio di Bergamo Reti: 16’ Sphendi (rig), 20’ Francesconi, 8’ st Francesconi, 17’ st Aliboni, 47’ st Stigliano Ammoniti: Innocenti, Hanxhari Espulso: Matteoli Michele Bufalino