Prestiti Pisa: In gol Tommasini e Bruschi, Masetti continua a stupire

Pisa, 4 ottobre 2021 – Prestazioni positive per gran parte dei calciatori nerazzurri in prestito in una settimana di gare condite anche dal turno infrasettimanale di campionato. I più meritevoli sono Tommasini e Bruschi del Fiorenzuola oltre al solito Masetti che continua a stupire con la maglia dell'Ancona.

FIORENZUOLA OK – Sugli scudi, specialmente nel weekend, sono stati due dei tre giocatori del Pisa in prestito al Fiorenzuola, precisamente Tommasini e Bruschi, entrambi andati in gol nella vittoria contro il Lecco per 2-1, che ha seguito la sconfitta nel turno infrasettimanale contro un Padova schiacciasassi con lo stesso risultato. In entrambe le gare è rimasto invece in panchina Elia Giani.

SANTORO E UBALDI – Negativo momento per la Pistoiese. Tra i più brillanti c’è Salvatore Santoro, ma il centrocampista di proprietà nerazzurra predica nel deserto. La squadra non gira e infatti fa 0 gol in due gare, con la pesante sconfitta contro il Matelica per 4-0 e il pareggio 0-0 in 10 uomini contro il Siena. Santoro è sempre titolare, Ubaldi entra sempre nella ripresa, ma non incide.

IL SOLITO MASETTI – Ottime prestazioni per Lorenzo Masetti, uno dei più continui dal punto di vista del rendimento. Il suo Ancona Matelica gira a meraviglia. Con l’Imolese è 3-2 col giocatore che, una volta che i suoi restano in dieci, riesce comunque a fare una buona in difesa. Perfezione raggiunta invece nel 4-0 contro la Pistoiese, in uno scontro tra calciatori di proprietà del Pisa.

BENE LORIA – Luci e ombre per il Monopoli, con una vittoria (2-0 col Picerno) e una sconfitta (1-0) col Bari, ma sempre un unico denominatore: Leonardo Loria. Il portiere sta continuando a convincere tra i pali fornendo sempre ottime prestazioni. In entrambe le partite della settimana due gettoni di presenza per Christian Langella, buttato dentro rispettivamente all’89’ e al 70’ dei due match.

GLI ALTRI – Male Thomas Alberti e la sua Fidelis Andria, asfaltata dal Foggia per 3-0, mentre Izzillo è titolare nel 2-2 del Trento col Mantova, uscendo nella ripresa, ma resta in panchina nella disfatta per 4-0 contro il Renate. Un tempo sia contro Vibonese, sia contro il Campobasso, per Christian Sussi, l’esterno nerazzurro in prestito alla Paganese. In entrambe le occasioni arriva una sostituzione in apertura di secondo tempo, ma i suoi alternano una sconfitta a una vittoria. Vince il VillaValle di Susso Bamba contro il Brusaporto in Serie D, ma l’attaccante entra nella ripresa e resta ancora a secco di gol.

Michele Bufalino