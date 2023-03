Premio "Enrico Camici", il favorito fa il tris

di Renzo Castelli

Meteo poco rispettoso verso il grande Enrico Camici ma anche verso i molti personaggi ai quali le corse di ieri a San Rossore erano dedicate. Ha aperto il convegno il premio “William James Corbin” metri 1750, una prova per GR e amazzoni che ricordava un pioniere inglese giunto a Barbaricina nel 1893. La corsa è stata vinta da Enger; a premiare la giovane Daniela Cherio è giunta da Genova Barbara Corbin. Dopo la prova per cavalli purosangue arabo vinta da un soggetto dal nome impossibile - Ellenoditrexenta (F. Bossa) – si è disputato il premio “Circolo Filippo Mazzei”, corsa per la quale erano convenuti all’ippodromo di San Rossore numerosi politici e amministratori sospinti dal ciclone-Balzi: fra gli altri, il sindaco Conti e una decina di sindaci del territorio. Si era unito alla comitiva anche il presidente della Regione Giani ma è dovuto scappar via prima della premiazione. Nel nome di Filippo Mazzei, questo grande personaggio del passato al quale dà lustro l’attività del Circolo culturale Mazzei, la maiden che si è risolta con il successo della femmina Allison (Del Fabbro).

La bellissima coppa in palio e destinata al proprietario è stata consegnata dal sindaco Conti circondato da una folla plaudente e qualificata politicamente (ma in modo molto trasversale). C’era aria di vecchia Barbaricina con il premio “Roberto Livermore”, metri 2000, con il quale ogni anno il celebre regista teatrale Davide Livermore intende ricucire il suo ricordo alle origini della sua famiglia, cioè a quando, a fine Ottocento, il trisnonno Robert aveva scoperto il “paese dei cavalli”. Tredici cavalli al via e successo del favorito Conte di Galles (F. Dettori). Affollato di partenti anche il premio “Maggiore Nicola Ciardelli”, metri 1600, omaggio e ricordo di un coraggioso ufficiale pisano caduto in missione di pace a Nassiriya (Iraq) il 27 aprile del 2006. Dopo il successo di Lucirex la premiazione del fantino Maikol Arras è stata fatta dall’avvocato Federica Ciardelli che ha poi annunciato i programmi della Fondazione nata a seguito di quel grave lutto e molto attiva nel campo della solidarietà.

Finalmente in pista gli undici cavalli del 32° premio “Enrico Camici”, Handicap Principale B sui 1200 metri. Ritirato Rooster, sebbene accreditato di buone chance, sono rimasti in undici a contendersi una corsa che , alla resa dei conti, ha avuto un solo protagonista: il favorito top weight You Make Me Shever che ha vinto – stravinto - questa corsa per il terzo anno consecutivo. Un record assoluto. Alle sue riverite spalle si sono qualificati normali galoppatori come Liborio e Falconetta. In chiusura, ancora cavalli di purosangue arabo sui 2000 metri della Wathba Stallions Cup e successo di Aunar de Pinte (S. Gessa). Si torna a correre giovedì.