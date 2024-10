Premiati gli atleti pisani protagonisti all’International Karate Championship

Pisa, 25 ottobre 2024 – Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre, nella Sala Baleari di Palazzo Gambacorti, la premiazione degli atleti pisani che si sono contraddistinti in occasione del International Karate Championship 2024 che si è svolto a Ferrara nei mesi scorsi. Ad ogni atleta è stato consegnato un diploma insieme a dei piccoli omaggi che celebrano la presenza di Pisa all’estero.

“Un’altra eccellenza del nostro territorio che merita visibilità supporto e sostegno da parte dell’amministrazione - ha dichiarato l’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa -. Il movimento degli sport da combattimento sta crescendo e Pisa deve ritornare protagonista anche in questo settore. Per questo vogliamo premiare questi ragazzi, che portano in alto il nome di Pisa sui tatami di tutto il mondo, e i loro maestri che con grande preparazione tecnica innalzano il livello di queste specialità nel nostro territorio”.

Un’altra realtà che ha avuto modo di essere valorizzata anche nel corso della Notte Bianca dello Sport. Questo l’elenco dei premiati che fanno parte della scuola An Kei Karate Asd - Pisa: Alessia Fiaschi, Ayush Maharjan, Ludovica Masse, Serena Di Donato, Sveva Bagnoi, Biagio Carpentiere, Matteo Carpentiere, Mariagrazia Del Gaudio e Valerio Vaccaro. Insieme a loro riconoscimenti anche per gli allenatori Luigi Spano e Micol Meucci, il Presidente di giuria Luca Masse, il Maestro 3° dan Andrea Di Gesù.