"Potevo segnare subito, ma ho dato tutto E adesso ci aspettano sei finali"

Fisicamente provato per il match, Stefano Moreo è andato più volte vicino al gol, pur non riuscendo ad esultare. "Ho dato tutto quello che potevo dare alla squadra – spiega –. Nella prima occasione potevo far meglio, mi ha dato una gran palla Morutan, purtroppo mi è rimasta sul sinistro. Siamo partiti subito forte aggredendo l’avversario perché eravamo carichissimi e volevamo fare il nostro gioco". La qualità del Cagliari però è venuta fuori alla distanza: "Il Cagliari poi ha preso campo, ma per il resto abbiamo fatto una buona partita, anche possiamo fare meglio nella fase di palleggio. Oggi molte volte calciavamo lungo e non sempre questo porta benefici. Possiamo lavorare su questo punto perché le qualità le abbiamo e abbiamo avuto cinque o sei occasioni dove potevamo fare gol, non riuscendoci". "Mancano le ultime 6 partite e saranno 6 finali - conclude Moreo –. . E’ il momento di tirare fuori tutto per portare più punti possibili".

M.B.