Pisa-Venezia 1-1: Gara segnata dalle decisioni del var, Gliozzi pareggia su rigore

Touré in azione (foto Pisa SC)

Pisa, 17 febbraio 2022 - Un pari ricco di emozioni all'Arena con i nerazzurri che pareggiano nella ripresa con Gliozzi su calcio di rigore, rispondendo a una rete di Candela nel primo tempo. Muove la classifica la squadra di D'Angelo. Proprio il tecnico raggiunge un record. Contro il Venezia infatti il tecnico ha festeggiato le 187 panchine ufficiali alla guida del club superando Umberto Mannocci (186 presenze) e l’irraggiungibile Jozsef Ging che vanta ben 413 panchine alla guida del Pisa e diventando il secondo allenatore più longevo di sempre sulla panchina nerazzurra.

PRIMO TEMPO – Il Pisa attacca, ma è il Venezia ad andare all’intervallo in vantaggio. I nerazzurri provano subito nel primo quarto d’ora a impensierire la retroguardia avversaria prima con Sibilli al 3’, poi con Gargiulo al 10’, su cross di Calabresi, ma deve intervenire Joronen e infine al 15’ sugli sviluppi di una punizione, con Beruatto che fa partire un violento sinistro che termina sopra la traversa. Gli ospiti pungono al 17’ e passano in vantaggio su contropiede. Zampano si fa tutta la fascia sinistra e trova Candela in mezzo, che non può far altro che appoggiare in rete portando in vantaggio il Venezia. Al 22’ risponde il Pisa con Beruatto da fuori area, ma Joronen fa sua la sfera. Al 25’ azione personale di Pierini, ma il suo tiro dal limite costringe Nicolas alla parata plastica. Al 26’ Sibilli risponde ancora dai 20 metri, ma il suo tiro rasoterra trova la risposta di Joronen e l’esterno del palo. Continua attaccare il Pisa, prima che, su un altro contropiede, Gargiulo atterri in area Tessman. L’arbitro comanda il rigore, ma Pohjanpalo dal dischetto trasforma toccando due volte il pallone, sbucciando la palla anche sul piede d’appoggio. Dopo vibranti proteste e una consultazione al var l’arbitro annulla. L’ultimo sussulto è al 45’ con Pohjanpalo che spara alto.

SECONDO TEMPO – Alla ripresa D’Angelo inserisce Moreo per Gargiulo e Marin per Nagy, proiettando in avanti la squadra. Al 49′ Morutan impegna Joronen. Il portiere respinge su Moreo che in rovesciata la spara alta. Al 51′ contropiede trascinante del Pisa con Moreo che, ancora una volta, sfiora il palo alla destra di Joronen. Al 59′ traversone di Calabresi con Sbilli che schiaccia di testa tra le braccia di Joronen. Poco dopo Tessmann in contropiede calcia alto. Tocca poi a Esteves rilevare Calabresi per il terzo cambio dei nerazzurri. Al 63′ Morutan pesca di testa Gliozzi, ma il pallone termina alto sopra la traversa. Al 72′ per un tocco di braccio di Tessmann l’arbitro comanda un altro calcio di rigore. Gliozzi si incarica di batterlo, ma l’attaccante spreca calciandolo in bocca a Joronen. Il portiere però è avanzato nella propria area piccola e l’arbitro lo fa ripetere. Questa volta Gliozzi trasforma segnando la rete dell’1-1. Girandola di cambi con il Pisa che fa entrare Matteo Tramoni per Sibilli e il Venezia che ne cambia altri 2. Doppia occasione per i lagunari al 79′ grazie ai subentrati Johnsen e Novakovich, ma entrambe le opportunità si risolvono in un nulla di fatto. L’ultimo cambio per i nerazzurri arriva all’80’ con Mastinu che rileva Morutan. All’88’ Nicolas in controtempo compie un mezzo miracolo su una conclusione di Candela, evitando il vantaggio degli ospiti. Il portiere del Pisa si ripete poco dopo neutralizzando una conclusione di Johnsen.



TABELLINO PISA-VENEZIA 1-1

PISA: Nicolas; Calabresi (61′ Esteves), Hermannsson, Rus, Beruatto; Tourè, Nagy (46′ Marin), Gargiulo (46′ Moreo); Morutan, Sibilli (76′ M. Tramoni); Gliozzi. A disp. Guadagno, Caracciolo, Torregrossa, Mastinu, Zuelli, Masucci, De Vitis, L. Tramoni. All. Luca D’Angelo

VENEZIA: Joronen; Hristov, Carboni, Svoboda; Candela, Tessmann, Jajalo, Ellertsson (89′ Busio), Zampano; Pohjanpalo (76′ Novakovich), Pierini (76′ Johnsen). A disp. Maenpaa, Oliveira, Neri, Ciervo, Cheryshev, Andersen, Busato, Milanese, Beghetto. All. Paolo Vanoli.

ARBITRO: Daniele Paterna della sezione di Teramo

RETI: 17′ Candela, 75′ Gliozzi (rig.)

AMMONITI: Nagy, Nicolas, Svoboda, Jajalo, Carboni, Tessman. Ammonito il tecnico Vanoli per proteste

NOTE: Recupero 2′ pt, 5′ st.

Michele Bufalino