Pisa, un cammino a tre stelle All’Arena arrivano Cagliari e Bari

La sosta che vivrà il campionato nel prossimo fine settimana è il prologo allo sprint decisivo che ci attende fino alla seconda metà di maggio: sette settimane in cui verranno scritti tutti i verdetti della stagione, in attesa dell’appendice di playoff e playout. Mancando ancora una porzione così ampia di gare da giocare non è ancora arrivato, quindi, il momento di lanciarsi in calcoli e previsioni: possiamo però soffermarci sui percorsi che attendono le formazioni impegnate nella volata per le prime otto posizioni della graduatoria, esprimendo delle valutazioni parziali, poiché basate su quanto mostrato fino ad oggi e tarate su un futuro prossimo ricco di incertezze.

Il cammino dei nerazzurri sarà equamente suddiviso tra casa e trasferta, con una difficoltà media di 3 stelle su 5. Al ritorno in campo faranno visita a un Cosenza assetato di punti per la salvezza: sulla carta il Pisa ha comunque tutto per conquistare un risultato pesante, in previsione del successivo trittico composto da Cagliari (in casa), Ternana (fuori) e Bari (in casa), da cui potrebbe uscire un segnale molto importante per il finale di stagione. Da non sottovalutare l’arrivo del Frosinone alla terzultima giornata: i ciociari potrebbero giocare all’Arena da promossi e, quindi, con la testa già in vacanza. Discorso simile per le ultime due giornate, quando lo Sporting Club incrocerà Brescia e Spal, le cui speranze di agganciare i playout sono attualmente ridotte al lumicino.

FROSINONE

I laziali vantano un tesoretto di 11 punti sulla terza piazza e cercheranno di mantenerlo per festeggiare la Serie A con diversi turni di anticipo. Tra il 31° e il 35° turno i ciociari potrebbero piazzare l’allungo decisivo, affrontando in serie Cagliari (fuori), SudTirol e Reggina (entrambi in casa).

GENOA

Nelle ultime due giornate il calendario propone l’incrocio con Frosinone e Bari: l’obiettivo dei rossoblu è staccare il pass diretto per la A prima di questo binomio di gare.

SUDTIROL

Il calendario non è benevolo con la formazione altoatesina, attesa da ben quattro scontri diretti nelle prossime cinque giornate. In particolare i primi due impegni, contro Cagliari (fuori) e Bari (casa), potrebbero indirizzare il finale di stagione della squadra di Bisoli.

BARI

La sconfitta di Terni ha complicato, e di molto, i piani di rimonta sul secondo posto. È più verosimile immaginare i Galletti impegnati nello sprint per conquistare il miglior piazzamento possibile nei playoff.

CAGLIARI

È l’altra rivale con un calendario molto complicato, chiamata a giocare ben 5 scontri diretti. I sardi sono una delle formazioni più in salute in questo momento, ma fra due settimane inizia un mini torneo del tutto nuovo. REGGINA

Chi sta peggio di tutti invece è la compagine amaranto, gravata dalla spada di Damocle della penalizzazione in classifica. Sulla carta si gioca l’accesso ai playoff, ma potenzialmente potrebbe anche ritrovarsi a lottare per evitare i playout. Ecco perché la Reggina potrebbe essere la scheggia impazzita delle ultime giornate.

PALERMO

Pochi scontri diretti e la possibilità di trovare un passo costante nella volata finale.

PARMA

Tantissimi incroci pesanti nel prossimo mese e mezzo: per i ducali lo sprint si deciderà qui.

COMO E TERNANA

Sono i cavalli di rincorsa della volata per i playoff. Adesso godono di un’ottima forma psico-fisica e potrebbero proseguire su questa scia, creando tanti grattacapi a chi li precede.

