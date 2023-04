Pisa, si torna ad allenarsi dal campo di San Piero a Grado

Pisa, 17 aprile 2023 - Il Pisa Sporting Club riprenderà domani pomeriggio la preparazione in vista della sfida di campionato con il Bari in programma domenica (ore 16.15) all’Arena Garibaldi Stadio “Romeo Anconetani”. SEDUTA APERTA - Dopo un giorno di riposo la squadra nerazzurra tornerà dunque ad allenarsi martedì pomeriggio al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado; la seduta sarà aperta al pubblico a partire dalle ore 16.30. Il programma proseguirà poi sempre a porte chiuse nelle giornate di mercoledi (mattina e pomeriggio) e venerdì a San Piero a Grado; giovedì invece test match amichevole con il Fratres Perignano all’Arena. Il prato dell’Arena ospiterà poi anche la rifinitura pregara in programma sabato pomeriggio.

M.B.