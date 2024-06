Pisa, si chiude la Sponsor Cup per beneficenza all'Arena Garibaldi

Pisa, 11 giugno 2024 - Si è chiusa con un lungo applauso rivolto a tutti i partecipanti l’edizione 2024 della Pisa Sponsor Cup. Anche quest’anno il tradizionale torneo calcistico dedicato dal Pisa Sporting Club a tutti i partners commerciali della stagione appena conclusa ha centrato nel segno trasformando l’Arena nel teatro ideale di quattro sfide combattute e avvincenti al termine delle quali il Team Rustichello (nella foto) ha conquistato il diritto a salire sul gradino più alto del podio. Le due finali hanno infatti premiato il Team Bonanno, vittorioso sul Team Fibonacci, e il Team Rustichello che ha avuto la meglio sul Team Galilei soltanto dopo una incerta lotteria dei rigori. Lo spettacolo dunque non è mancato così come gli applausi per Gaetano Masucci, testimonial dell’evento finale e per tutti i protagonisti della manifestazione che quest’anno ha sposato i progetti dell’AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma), presente all’Arena con uno proprio stand e con una raccolta di fondi collegata alle importanti attività portate avanti dall’associazione su tutto il territorio nazionale Questi i risultati delle due finali e i nomi di tutti i protagonisti che si sono alternati nella due giorni di gare, anche semplicemente seguendo con passione i compagni di squadra dalla panchina fino alla momento della festa finale, con le medaglie per tutti e l’appuntamento già fissato con l’edizione 2025! Finale 3/4 posto. Team Bonanno-Team Fibonacci 3-0 Team Bonanno. Robert Mozzachiodi, Antonio Campanale, Mirko Nelli, Fabio Calarca, Kevin Vrioni, Samuele Freggia, Gabriele Vannucci, Leonardo Guerrini, Stefan Lenta, Francesco Cecchi, Marco Cattani, Dario Santerini, Niccolò Scorza, Federico Ceccanti, Cristian Taccola, Gabriele Bottoni, Cristian Ciferri, Andrea Tomarchio, Matteo Biondi, Francesco Ciampi, Filippo Baroni, Filippo Burgalassi, Niccolò Gambassi, Federico Grassini, Stefano Cattani, Simone Salvadori. Allenatrice Beatrice Gaiotto Team Fibonacci. Massimo Casati, Roberto Batini, Nicola Zalum, Fabrizio Barsacchi, Leonardo Molesti, Andrea Giacomelli, Nicola Tamburini, Mattia Caputo, Francesco Martinelli, Lorenzo Nuti, Tommaso Lelli, Simone Riccardi, Andrea Benedetti, Massimiliano Larini, Samuele Viti, Francesco Bartalini, Sandro Del Gamba, Carmine Preziosi, Federico Lemmi, Fabio Grasci Puccini, Stefano Toni, Alessio Fontanelli, Riccardo Cecchini, Dario Breschi, Matteo Serani, Francesco Iacopini, Tommaso Bartalini, Andrea Gambassi, Ivan Sarra. Allenatrice Flavia Martellacci Finale 1/2 posto. Team Rustichello-Team Galilei 0-0 (4-2 d.c.r.) Team Rustichello. Francesco Niccoli, Marco Savino, Cristiano Malusa, Luca Gronchi, Giorgio Gulotta, Manuele Martellucci, Federico Cini, Andrea Cini, Cristopher Dovico, David Lattanzi, Alessio Del Sarto, Alessandro Giglia, Iacopo Pelamatti, Adrian Artur Tokarczyk, Leonardo Finocchi, Stefano Serni, Luca Sberna, Lorenzo Tancredi, Federico Simonetti, Luigi Monopoli, Alberto Mastrofini, Raffaele Diana, Alessandro Batisti, Leonardo Pagliai, Marco Scanu, Alessandro Orsucci. Allenatore Marco Aceto. Team Galilei. Simone Pannocchia, Carlo Cinelli, Lorenzo Aliberti, Andrea Gnesi, Salvatore Di Noia, Cristian Landucci, Vincent Rossi, Jonathan Lisi, Giampaolo Bertoncini, Luca Pacini, Lorenzo Narducci, Riccardo Silvestri, Michele Del Torto, Felice Esposito, Nicola Fatticcioni, Giorgio Longobardi, Ranieri Fochi, Ricky Ruberti Scaramelli, Maurizio Pugliesi, Massimiliano Riccarducci, Simone Vanni, Marco Pacini, Daniele Paffi, Sergio Gabbani, Michele Croccia, Alfonso Romeo. Allenatrice Sara Garzella.

M.B.