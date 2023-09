Pisa-Reggiana, entusiasmo e serenità al Mapei Stadium

Grande entusiasmo e molta serenità: sono gli ingredienti che accompagnano sia il Pisa che la Reggiana alla sfida di domani sera al "Mapei Stadium", quando il secondo turno infrasettimanale della stagione metterà di fronte le due formazioni nella settima giornata di campionato. I nerazzurri, dopo un digiuno lungo un mese, sono tornati a sorridere grazie alla prepotente testata di Canestrelli: così è stata confezionata la seconda vittoria del torneo, che bissa il blitz di Genova in casa della Sampdoria. Per il match di domani, ancora in terra emiliana, fari puntati su Ernesto Torregrossa e Andrea Barberis: dopo lo scampolo di gara concesso ad Antonio Caracciolo sabato pomeriggio, mister Aquilani potrebbe decidere di far riassaggiare il campo anche agli altri due elementi tornati da poco in piena condizione. Veloso dopo i 99’ disputati con la Feralpisalò potrebbe necessitare di riposo e, almeno inizialmente, potrebbe accomodarsi in panchina in favore del regista arrivato dal Monza. Senza dimenticare che torna dalla squalifica Adam Nagy (nella foto). In casa granata la gioia è doppia: la prima vittoria in questa Serie B è arrivata infatti nel sentito incrocio contro i rivali dello Spezia. Mister Alessandro Nesta da inizio stagione sta proponendo una formazione che fa del dinamismo uno dei propri pilastri, con la difesa impostata su quattro elementi: i compiti di costruire il gioco e indovinare i guizzi vincenti nella metà campo offensiva sono affidati a Bianco (molto chiacchierato in ottica nerazzurra durante l’estate) e Portanova. Contro il Pisa mancheranno i lungo degenti Vergara e Vido (rottura del crociato per entrambi) e i difensori Melegoni e Da Riva. M.A.