Pisa Beach Soccer, la società valuta apertura ad altri soggetti

Pisa, 5 settembre 2024 -Mentre la stagione estiva volge al termine, già si lavora in vista della nuova annata sportiva dietro le scrivanie del Lenergy Pisa BS. Dopo qualche settimana di pausa dagli impegni sul campo, infatti, l’attività della società nerazzurra è ripresa a pieno regime per operare la chiusura della stagione 2024 e iniziare subito con la programmazione del 2025, che vedrà i nerazzurri della sabbia impegnati ancora una volta sia in Italia che in Europa. A tal proposito la società sta valutando la possibilità di aprire all’ingresso di nuove persone che abbiano interesse a contribuire a rendere sempre più ambiziosi gli obiettivi del Lenergy Pisa. Intanto l’intenzione è quella di ampliare l’attuale area marketing diretta da Enrico Santini con l’inserimento di un’altra figura, con l’incarico di estendere i rapporti di collaborazione con le realtà economiche del territorio.

M.B.