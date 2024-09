Parco Urbano di Via Pungilupo. Vouk: "Un successo dal punto di vista gestionale"

Pisa, 12 settembre 2024 - Il consigliere comunale Lorenzo Vouk, di Pisa al Centro e membro della prima commissione, esprime grande soddisfazione per il risultato positivo ottenuto dal Parco Urbano di Via Pungilupo durante il nubifragio di domenica scorsa. "Sebbene l'opera non sia ancora del tutto conclusa, mancano ancora le numerose piantumazioni previste che verranno messe a terra nel periodo consentito per legge, questa giornata ha rappresentato un importante test per il parco e una delle sue principali funzioni: la difesa idraulica del quartiere - dichiara Vouk in una nota -. Il parco ha infatti svolto perfettamente il suo ruolo di contenimento delle acque piovane, contribuendo a evitare allagamenti nelle aree circostanti, un problema che in passato aveva causato disagi e danni alle abitazioni private della zona. Ciò e stato reso possibile alla volontà dell'Amministrazione di intercettare i fondi e di riappropriarsi di un verde abbandonato a sé stesso, ma anche grazie al contributo della direzione verde pubblico che ha concretizzato al meglio il progetto".

Vouk prosegue così: "La funzione idraulica del Parco di via Pungilupo si è dimostrata efficace," ha dichiarato Lorenzo Vouk. "Domenica, nonostante l'intensità del maltempo, non si sono registrati allagamenti né danni nelle vicinanze, a differenza di quanto avveniva regolarmente in passato. È la prima volta che il parco ha potuto testare concretamente la sua funzione di protezione del quartiere, e i risultati ci confermano che stiamo andando nella giusta direzione." Il progetto del Parco Urbano di via Pungilupo, che mira a completare il recupero paesaggistico e a garantire la messa in sicurezza idraulica della zona, rappresenta un intervento cruciale per il quartiere.

L'efficace contenimento delle acque durante il recente maltempo conferma il valore di questo tipo di infrastrutture, come casse di lamiera o lo stile dei rain garden usati nel vicino Parco Europa. Esse non solo migliorano la qualità della vita dei residenti grazie al contributo del verde a mitigare il clima, ma sono e saranno importanti opere di difesa idraulica per il quartiere. Queste dunque le dichiarazioni del consigliere comunale Lorenzo Vouk, di Pisa al Centro e membro della prima commissione, esprime grande soddisfazione per il risultato positivo ottenuto dal Parco Urbano di Via Pungilupo.