Pallavolo, Cascina vince il derby contro Casciavola 3-2

Casciavola (Pisa), 9 febbraio 2025 - Ancora un tie break, il decimo di questa stagione per la Verodol Casciavola che alza bandiera bianca nel derby al termine di oltre due ore di gioco caratterizzate ca continui rovesciamenti di fronte. La Verodol deve ancora fare a meno di Vaccaro e Barsacchi, oltre che di Di Pasquale, così Tagliagambe manda in campo Lilli in palleggio, Ciampalini opposto, Bacherini e Bolognini centrali, Melani e Messina schiacciatrici con Marsili libero. L’avvio di partita è da incubo, le rossoblù fanno fatica in attacco, ma soprattutto Cascina passa con troppa facilità approfittando di un muro evanescente ed una difesa troppo larga. Nel secondo set si riparte con le stesse sei giocatrici in campo, ma la Verodol adesso è più incisiva in battuta ed attacca con continuità. Il break che poi risulterà decisivo arriva grazie ad un paio di ace di Bolognini, accompagnato da dei buoni attacchi di Messina e Ciampalini ben servite da una ispirata Lilli. A metà set l’allungo decisivo che regala il punto dell’1-1. Nel terzo set si parte con Corsini, già subentrata nel set precedente, al posto di Melani, le rossoblù mantengono il pallino del gioco si portano a +4, salvo poi subire il ritorno delle avversarie che si guadagnano anche due set point. La Verodol non solo gli annulla, ma si regala anche due palle per portarsi sul 2-1, ma come troppo spesso capita ai vantaggi, sono poi le avversarie ad avere la meglio. Il quarto set non si discosta molto dal terzo, grande equilibrio, con la Verodol che nel momento decisivo si porta sul 19-16. Qui sale in cattedra l’arbitro che regala letteralmente due punti al Cascina, ma stavolta le casciavoline sono più forti di tutto e tutti, allungano ancora e si conquistano il tie break. Nel set decisivo la Verodol ha esaurito tutte le energie nervose e fisiche, l’equilibrio dura una manciata di punti, poi le biancorosse scappano via e conquistano facilmente i due punti. Alla Verodol ne resta uno importante, adesso il lungo conto dei tie break vede le rossoblù con un record di cinque vittorie ed altrettante sconfitte.

Pall. Cascina 3-2 Verodol CBD Casciavola (25/15; 20/25; 28/26; 21/25; 15/6) CASCINA: Belli, Bozzi, Corti E, Corti F, Del Pecchia, Di Matteo, Ferri, Ging, Gori, Lemmi, Lenzi, Malsoma, Melani, Passerini, Sgherri. All. Lazzerini VERODOL: Lilli, Panelli, Ciampalini, Corsini, Bolognini, Bacherini, Ferrucci, Messina, Melani, Casarosa, Betti, Vaccaro, Centi, Marsili. All. Alessandro Tagliagambe; II all. Davide Rizza; Team Manager: Riccardo Della Rossa ARBITRO: Francesca Cardini

M.B.