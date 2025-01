Pallavolo Casciavola, Verodol in cerca di riscatto contro Montebianco Volley

Casciavola (Pisa), 31 gennaio 2025 - Seconda giornata del girone di ritorno nel campionato di serie C e, sabato 31 alle 21, la Verodol CBD Casciavola, dopo la prestazione opaca di Bottegone, si prepara ad affrontare il Montebianco Volley, ovvero una delle grandi rivelazioni di questo campionato.

Quarto posto in classifica in coabitazione frutto di nove vittorie su 15 partite, al Pala Pediatrica arriva una squadra in grande fiducia, che intende continuare nel suo percorso di crescita, di contro la Verodol deve assolutamente riscattare la prova di Bottegone dove la squadra di fatto non si è mai accesa restando a lungo in balia dell’avversario. Un passo falso da derubricare ad incidente di percorso a patto di riprendere a giocare con quella rabbia agonistica che serve per cercare di risalire la china e chiamarsi fuori dalla lotta per la salvezza.

In casa rossoblù, oltre alla lungo degente Barsacchi, mancherà ancora Vaccaro, quindi Tagliagambe potrà contare sul seguente roster. Palleggiatrici: Lilli, Panelli; centrali: Bolognini, Bacherini, Ciampalini; schiacciatrici: Messina, Melani, Casarosa, Betti; opposto: Corsini; liberi: Centi, Marsili.

La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.