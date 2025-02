Pallavolo Casciavola, riparte il campionato a Casciavola arriva l'Oasi Viareggio

Pisa, 28 febbraio 2025 – Dopo due settimane di pausa, una per il riposo imposto dal campionato, una per lo stop nazionale ai campionati per permettere le elezioni federali, torna la serie C di pallavolo femminile che riparte con la Verodol Casciavola impegnata, sabato primo marzo, contro l’Oasi Viareggio, formazione che veleggia in acque sicure a metà classifica, ma che sta attraversando un ottimo momento di forma. La formazione versiliese infatti dopo un avvio di stagione difficile, ha ingranato la marcia giusta tanto che nelle ultime otto partite disputate ha perso solo due volte e contro le prime della classe in lotta per i playoff.

In casa rossoblù questi 14 giorni di pausa sono trascorsi fra allenamenti ed amichevoli, lo staff tecnico ha cercato di mantenere alta l’intensità degli allenamenti e di non far mancare il ritmo partita, consci che la strada per la salvezza passa in primi dal Pala Pediatrica dove si disputeranno la maggior parte degli scontri diretti. Quello contro l’Oasi non lo è se si guarda la classifica, ma certamente è una gara importante per restare fuori dalle ultime quattro posizioni ed avere la certezza della salvezza senza guardare a cosa accade in altri campionati alle squadre della nostra regione.

Coach Tagliagambe anche per questa partita deve rinunciare a Barsacchi e Vaccaro e così avrà a disposizione la seguente rosa. Palleggiatori: Lilli e Panelli; opposti: Ciampalini e Corsini; centrali: Bolognini e Bacherini; schiacciatrici: Melani, Messina, Betti e Casarosa; liberi: Centi e Marsili. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20.45.