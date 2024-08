Pallavolo Casciavola, la presentazione delle squadre in Piazza Caduti

Pisa, 23 agosto 2024 - Torna il primo grande evento della stagione con la serata in cui si alza il velo sui gruppi squadra e quest’anno, novità assoluta, la presentazione avverrà in Piazza dei Caduti, nel cuore di Cascina. APPUNTAMENTO - Appuntamento per il primo settembre alle 20:30 con la cena, rigorosamente ad invito, presso il Ristorante La Grotta, mentre a partire dalle 21:30, sull’adiacente palco, presentate da Massimo Corsini (Punto Radio e responsabile comunicazione Pallavolo Casciavola) e Agostino Isca (responsabile marketing Pallavolo Casciavola), con il supporto al mixer di Dario Marini, saliranno le squadre: dalle più giovani, con l’under 12 maschile e femminile, fino ad arrivare alla Verodol che disputerà il campionato di serie C. La serata sarà anche l’occasione per presentare gli sponsor ed ricordare gli importanti lavori di riqualificazione dell’impianto di Casciavola, reso possibile dalla generosità del Gruppo Pediatrica, da sempre vicino alla società rossoblù. Nel corso della serata, offerto da “Matteo Chierchia consulente patrimoniale Fideuram private banker”, sarà consegnato il premio “player of the year 2024”, alla giocatrice rossoblù che maggiormente si è distinta nel corso della scorsa stagione sportiva. CITTADINANZA - Un appuntamento straordinario che porta la Pallavolo Casciavola di fronte a tutta la cittadinanza cascinese invitata a presenziare in Piazza dei Caduti per conoscere le squadre rossoblù e magari venire a seguire durante l’anno le vicende dei vari gruppi squadra. Fra gli ospiti della serata il sindaco di Cascina Michelangelo Betti e l’assessora allo Sport Francesca Mori che porteranno alla Pallavolo Casciavola il saluto personale e di tutta la giunta cascinese. COMUNE DI CASCINA - "La società intende fin da ora ringraziare il Comune di Cascina per aver permesso l’uso del palco per permettere lo svolgimento della presentazione e per aver concesso il patrocinio alla manifestazione - scrive in una nota la dirigenza della Pallavolo Casciavola -. Un ringraziamento speciale anche alla Pro Loco di Cascina che ha supportato la nostra società nell’organizzazione dell’evento". Torna il primo grande evento della stagione con la serata in cui si alza il velo sui gruppi squadra e quest’anno, novità assoluta, la presentazione avverrà in Piazza dei Caduti, nel cuore di Cascina. M.B.