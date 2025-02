Padel, tre gare per le squadre pisane rinviate nella Coppa Club Italia

Pisa, 13 febbraio 2025 - Quarta giornata che regala grande equilibrio nelle sfide andate in scena per la “X° Coppa dei Club Msp Italia” di Padel in Toscana, manifestazione realizzata grazie alla sinergia tra l’Asd Padelmaniac e MSP Toscana. Nel Gruppo Bianco, il Team Oasi ha strappato un prezioso pareggio per 2-2 in casa del Montelupo Padel Arena nel gruppo Bianco.

I punti dei fiorentini portano la firma di Marrucci/Isolani su Tecchi/Marini al termine di una sfida combattuta 6-3/6-7/10-5 e poi di Renieri/Rutulo su Properzo/Fornarol 6-0/6-3. La rimonta, però, è arrivata con le ragazze Fedi/Ubertini con un duplice 7-5 e infine Gori/Tinti hanno superato Zito/Baviello 6-4/5-7/10-7. Nel derby in programma sempre nello stesso girone, la MC Auto Padelmaniac ha perso per 3-1 contro l’Oasi Padel Team. Il punto della bandiera è di Milani/Lazzeri vincenti 6-2/6-4 su Tofani/Mazzeo, per il successo ospite sono servite le vittorie di Bonari/Mordini su Ascione/Lupetti 6-7/6-2/10-4, al femminile Ferrari/Cice su Bagnesi/Iovi 6-3/6-0 e Palloni/Fiaschi su Potenza/Montagnani nel doppio misto con un secco 6-0-/6-1. Infine pareggio per 2-2 della Riccardo Corredi Padelmaniac contro l’Indoor Padel Livorno nel Gruppo Blu: i punti pistoiesi sono arrivati dal femminile Gerini/Ardito su Frassi/Deri con un rapido doppio 6-0 e da Ramirez/Gerini su Frassi/Cristofari nel misto 6-2/6-2. Saranno recuperate nelle prossime settimane, infine, le gare che non si sono disputate ovvero Pisa Atras-Pisa Sgambatella, Follonica Sporting Club-Padel Hero Pisa e Vamos Pisa Padel- A_Team Oasi.

Queste le classifiche dei vari gironi quando siamo alla quarta giornata Gruppo Bianco: Montelupo Padel Arena 9 punti (*), Team Oasi 9, Oasi Padel Team 8, MC Auto Padelmaniac 2 (*). Gruppo Blu: Vamos Pisa Padel 12 punti (*), Indoor Padel Livorno 10, A_Team 3 (*), Riccardo Corredi Padelmaniac 3 (*). Gruppo Arancio: Follonica Sporting Club 8 punti (**), Pisa Padel Hero 7 (*), Pisa Sgambatella 5 (**), Pisa Atras 0 (*) *= una partita in meno **= due partite in meno

