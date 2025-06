Padel, il Trofeo Città di Pisa porta spettacolo, agonismo e passione

Pisa, 10 giugno 2025 – Dopo il grande successo della prima edizione, torna con ancora più energia e coinvolgimento il 'Trofeo Città di Pisa' di padel, un evento sportivo e culturale che animerà il cuore della città dal 29 giugno al 6 luglio. Piazza Vittorio Emanuele, una delle principali piazze cittadine, si trasformerà per una settimana in un vero e proprio stadio urbano, con un campo da padel per dare vita a uno spettacolo sportivo senza precedenti.

L’iniziativa, promossa dal Pisa Padel Club (che ha sede ad Asciano, nell’omonimo centro sportivo) in collaborazione con il Comune di Pisa, rappresenta un perfetto esempio di come lo sport possa integrarsi con il tessuto urbano, avvicinando cittadini e turisti a una disciplina in piena espansione come il padel. Le iscrizioni per il torneo sono aperte a tutti da martedì 27 maggio, (massimo 16 coppie per ogni categoria), con una suddivisione in tre livelli di gioco sia per il settore maschile sia per quello femminile, garantendo così un’esperienza equilibrata e coinvolgente per ogni tipo di giocatore.

Il campo in piazza sarà attivo per l’intera settimana non solo per ospitare le partite del torneo, ma anche per aprire le porte a chi non ha mai avuto occasione di provare questo sport. Durante le fasce orarie non occupate dal torneo, sarà infatti possibile partecipare a sessioni di prova, partite amichevoli e lezioni guidate da maestri qualificati FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel). Un’attenzione particolare sarà riservata ai bambini, che si avvicinano per la prima volta al padel, con corsi introduttivi pensati per tutte le età.

La cerimonia di apertura si terrà domenica 29 giugno, alla presenza delle autorità cittadine e il simbolico taglio del nastro. Sarà il momento che darà ufficialmente il via a una settimana ricca di emozioni, gare avvincenti, nuove amicizie e tanta energia positiva.

L’allestimento del campo sarà curato nei minimi dettagli per garantire sicurezza, comfort e spettacolarità. Tribune, area accoglienza, punto informativo, e una piccola area hospitality contribuiranno a creare un ambiente accogliente per atleti, famiglie e curiosi. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a: [email protected].