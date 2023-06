Nuoto Uisp grande protagonista ai Campionati regionali Esordienti B

Cascina (PI), 29 giugno 2023 – Il 24 e 25 giugno alla piscina comunale di Massarosa si sono svolti i Campionati regionali Esordienti B, che raccoglievano oltre 40 società da tutta la Toscana. La Nuoto UISP 2003 si è presentata con 24 atleti per un totale di 46 iscrizioni individuali e 8 staffette e i risultati non si sono fatti attendere: decine di primati personali aggiornati oltre a 4 medaglie individuali, 1 in staffetta e diversi quarti posti che potevano essere qualcosa in più.

In evidenza Francesco Benedetti, classe 2013 che si aggiudica la medaglia di bronzo nei 50 stile libero e l’argento nella staffetta 4x50 stile insieme a Diego Paris, Brando Lascialfari e Leonardo Zambianchi. Nella stessa gara anche Elisa Ferroni riesce a vincere un argento, dopo il quarto posto nei 100 rana, gara in cui invece si è visto in splendida forma Lorenzo Niccolai che si è portato a casa un argento. E infine, Massimiliano Mazzola che vince la medaglia di bronzo nella gara regina dei 100 stile libero. Sono oltre 40 le prestazioni migliorate dagli atleti cascinesi; i complimenti vanno a Iacopo Alderigi, Gabriele Bendinelli, Jacopo Cappelletto, Gabriele Carta, Nicola Chini, Diego Marinai, Edoardo Narducci, Alberto Pugi, Davide Rofrano, Simona Di Lupo, Eleonora Volpi, Elia Nencioni, Maya Alderigi, Linda Arenga, Asia Possenti, Greta Valente, Sofia Paperini.

Grande soddisfazione da parte della dirigenza che si congratula con i propri piccoli atleti ed i loro tecnici: Stefano Macchia che dopo aver raccolto importanti risultati da nuotatore sta mettendo a disposizione dei ragazzini la sua grande esperienza, Kinzica Consani anche lei ex nuotatrice tra le fila dei cascinesi. Come sempre sta pagando la linea societaria di far nuotare poco i ragazzini più piccoli ma dando grandissima importanza all’insegnamento della tecnica affinché negli anni dello sviluppo possano raccogliere i frutti di questo fondamentale lavoro come in effetti succede da più di 15 anni, visto che questa piccola realtà riesce a piazzare atleti ai vertici nazionali nelle categorie juniores e cadetti ed atleti ai Campionati Italiani assoluti e meeting internazionali come il 7 Colli di Roma. Con l’occasione la dirigenza ringrazia la società SSD Gesport che gestisce magistralmente le piscine di Cascina dove tutti i gruppi agonistici trovano i giusti spazi per potersi allenare.