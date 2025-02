Nuoto Uisp 2003 protagonista ai Campionati regionali di Fondo

Cascina (PI), 3 febbraio 2025 – Domenica 2 febbraio si sono svolti i Campionati Regionali Toscani di Fondo nella piscina olimpionica di Livorno, riservati alla categoria ragazzi sui 3000 metri ed agli assoluti sui 5000 metri, validi come prova di qualificazione per i Campionati Italiani indoor di fondo. Per la Nuoto Uisp 2003 erano presenti 7 atleti che si sono cimentati nelle due distanze riuscendo ad ottenere i propri record personali.

In grande evidenza la giovanissima Adele Capiluppi, classe 2011, che si aggiudica il bronzo nella prova dei 3 chilometri con una conduzione di gara perfetta, sempre a ridosso delle prime due atlete, chiudendo con l’ottimo tempo di 38’25’’ che la pone in ottima posizione anche in campo nazionale.

Tra i maschi sempre per la categoria ragazzi ottimo debutto dei due alfieri della compagine pisana. Infatti Andrea Arrighi, classe 2011, con il crono di 39’31’’80, si piazza al dodicesimo posto facendo esperienza con questa gara non facile da affrontare, ma ancora meglio ha fatto Lorenzo Tomasi, classe 2010, che con il suo personale di 37’01’’ si piazza al sesto posto a pochi secondi dal podio con una gara fatta di grinta e tecnica.

Tra le più grandi che si sono cimentate nei 5 chilometri, ottima prova condita dal personale di Virginia Mattei, classe 2007, che si piazza al sesto posto con il crono di 1 ora 04’38’’20 confermando le sue qualità in gare difficili come questa. Tra le 2009 ottima Sara Nannipieri con il crono di 1 ora 09’17’’70 piazzandosi al quindicesimo posto. Sfortunata la prova di Ludovica De Masi che a causa di un problema fisico non termina la prova che per oltre 3 chilometri aveva condotto ampiamente sotto il personale. Tra le 2010 grande prestazione di Elisa Meucci, che oltre ad essere un’ottima delfinista dimostra la propria bravura anche nel fondo concludendo la sua prova con il crono di 1 ora 06’19’’10, piazzandosi nona tra le coetanee.