Nuoto Uips 2003 protagonista ai Campionati regionali toscani assoluti con 7 medaglie

Pisa, 9 dicembre 2024 – Si sono svolti presso la piscina Rosi la Bastia di Livorno i Campionati regionali toscani assoluti organizzati dal Comitato regionale toscano della Federazione Italiana Nuoto. Si sono qualificati per questa manifestazione i migliori 32 atleti per gara e sesso a livello assoluto, quindi senza limiti di età. La società Nuoto Uisp 2003 è riuscita a qualificare 25 atleti per un totale di 65 gare: alla fine dei 2 giorni di gare i cascinesi si sono piazzati al 6° posto della classifica generale su 45 società affiliate conquistando 7 medaglie di cui 2 oro, 3 argento e 2 bronzo.

Sicuramente uno dei protagonisti è stato Alessandro Sonetti, classe 2004, che sale sul podio per la prima volta in questa competizione e lo fa in maniera prepotente aggiudicandosi il titolo di campione regionale assoluto nella gara simbolo dei 100 stile con il crono di 50’’22, dopo che nella prima frazione di staffetta aveva fermato la piastra a 50’’00. Poi si aggiudica 2 medaglie d’argento nella gara sprint dei 50 stile portando il suo personale a 22”73 e nei 100 farfalla, anche qui abbassando il proprio record e dando un grosso contributo alle staffette.

In campo femminile sorprendente il titolo di campionessa regionale assoluta di Giulia Meucci, classe 2008, nella gara della velocità pura dei 50 stile con il personale di 26”06 dove si è messa dietro atlete molto più grandi di lei, conferma la sua grande solidità piazzandosi tra le migliori 5 anche nelle gare dei 100 e 200 stile, con crono molto interessanti e dando una grossa mano nelle tre staffette femminili tutte piazzatesi ai vertici regionali.

Sempre tra le donne strepitosa Asia Rossi, classe 2007, che si aggiudica l’argento nei 100 farfalla ed il bronzo nei 50, in entrambe le gare stacca il pass per i prossimi Criteria Nazionali Giovanili che si svolgeranno a Riccione a marzo 2025. Inoltre nelle gare della velocità a stile e nelle staffette ha dimostrato tutto il suo valore. L’ultima medaglia arriva da un favoloso 50 dorso di Mattia Brambillasca classe 2007 che sale sul terzo gradino del podio dopo aver fatto altre grandi prestazioni sia a dorso che a stile.

Ma le ottime prestazioni della compagine arancione non si fermano ai podi, perché ci sono state tante gare dove i nuotatori pisani hanno ottenuto i propri record personali. Tra i maschi Diego Salvini, Marcello Di Sacco, Riccardo Zanelli, Alessio Ganetti, Mattia Cini, Niccolò Eredia e tra le ragazze Martina Rossi, Emma Mazzoni, Ambra Di Betta, Matilde Corucci, Maria Enrica Carbone, Matilde Bevilacqua, Matilde Bertolone, Adele Capiluppi, Virginia Mattei, Elisa Meucci e Martina Teoli.

Un capitolo a parte sono state le staffette dove lo spirito di squadra ha prevalso: primo tra tutti il capitano Fabio Moni classe ‘97 che, dopo un periodo di stop anche per gli studi (si è laureato in ingegneria) si è messo a disposizione fermando il crono della frazione interna di staffetta nei 100 stile a 51”01. La staffetta è stata completata dalle grandi prestazioni di Sonetti, Di Sacco e Salvini, mentre nella mista ottime prove di Teo Faugno a rana, Brambillasca a dorso, Sonetti a farfalla e Zanelli nello stile. Nella 4x 200 stile ottimi Luca Contini, Salvini, Di Sacco e Zanelli. Spettacolare la 4x 100 stile femminile giunta a pochi decimi dal podio, aperta da Asia Rossi seguita da Meucci e Bertolone e chiusa con uno strepitoso 57”90 da Matilde Corucci che purtroppo non è bastato per il podio. Nella mista Bertolone, Martina Rossi, Asia Rossi e Meucci sono giunte 6° e nella 4x200 al 5° posto con Meucci, Rossi, Bertolone e Mattei.