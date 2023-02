Moreo si ferma, in dubbio con la Reggina

di Michele Bufalino

Un piccolo affaticamento per Stefano Moreo rischia di compromettere la marcia di avvicinamento alla sfida con la Reggina di sabato alle 14, con i nerazzurri che potrebbero rimanere spuntati alla vigilia della difficile trasferta allo stadio "Oreste Granillo". L’ex calciatore del Brescia infatti martedì si era fermato anzitempo nel corso dell’allenamento, mentre ieri è stato tenuto a riposo precauzionale dal tecnico nerazzurro nella partitella terminata 8-0 contro l’Armando Picchi, formazione di Eccellenza Toscana, svoltasi all’Arena Garibaldi a porte chiuse. Vista anche l’assenza di Ernesto Torregrossa che prosegue l’allenamento differenziato, le uniche due punte a disposizione di D’Angelo sono Gliozzi e Masucci. Moreo però dovrebbe comunque essere della partita, ma vista la situazione potrebbe essere difficile vederlo tra i titolari, bensì vederlo partire dalla panchina. Infatti, a causa di questa assenza forzata, ieri è stato schierato nel secondo tempo anche il giovane della Primavera Filippo Panicucci che ha segnato una doppietta contro i livornesi. Sono andati a segno anche i fratelli Matteo e Lisandru Tramoni, rispettivamente con una doppietta e un gol. In gol anche Tomas Esteves, in ottima forma fisica, ma è andato a segno anche Emanuele Zuelli con una doppietta, col neo acquisto dalla Juventus Next Gen che si candida per una maglia da titolare. A centrocampo infatti mancheranno, come noto, sia Marius Marin, sia Giuseppe Mastinu che devono scontare un turno di squalifica e, molto probabilmente, Zuelli si giocherà il posto con l’ex Modena Gargiulo. Ha giocato larga parte della partitella con l’Armando Picchi anche il difensore Antonio Caracciolo che punta a essere pienamente recuperato e chissà che D’Angelo non decida di gettarlo nella mischia in una delle prossime partite, anche da titolare. Vista la situazione il tecnico nerazzurro potrebbe tornare a schierare il 4-3-2-1 con il doppio trequartista, impiegando con molta probabilità Morutan e Matteo Tramoni dall’inizio a sostegno di Gliozzi. Nel frattempo è stato deciso l’arbitro della partita. Il Responsabile della Can Serie A e B Gianluca Rocchi ha infatti affidato la gara Reggina-Pisa al fischietto Federico La Penna di Roma 1. Il direttore di gara sarà assistito da Alessio Tolfo di Pordenone e Andrea Zingarelli di Siena, mentre il quarto ufficiale sarà Mario Saia di Palermo.

Al Var Luigi Nasca di Bari e all’avar Niccolò Baroni di Firenze. Per quanto riguarda invece la Reggina, rientrerà Giovanni Fabbian dalla squalifica. Assente invece, proprio per squalifica, Zan Majer, mentre sicuri assenti saranno Federico Ricci e il marinese Michele Camporese. In dubbio invece la presenza di Hernani.